La Unión reforzará sus servicios desde Vitoria con los campus universitarios de Bilbao y Leioa

La Unión, concesionaria de la ruta entre Vitoria y Bilbao, reforzará sus servicios de autobús entre ambas ciudades para atender a los estudiantes que viajen ... a los campus universitarios de Bilbao y Leioa. La compañía ha comunicado que «intensificará los servicios en horarios punta» tras conocerse que la Asociación Universitaria Altube no ofrecerá sus servicios de transporte para el próximo curso. El colectivo, que desde hace cuarenta años prestaba el servicio de autobuses hasta Leioa, Ingenieros, Deusto, Sarriko y Mondragon, explicó, a través de un comunicado, que la suspensión se debe a una cuestión económica. No les sale rentable e incluso genera pérdidas.

La Unión, por su parte, ha manifestado su «sorpresa« por los mensajes comerciales vía WhatsApp que han recibido usuarias de Altube en los que se les informa de que otra compañía ofrecerá los mismos servicios (con las mismas paradas y horarios) para el próximo curso. Según La Unión no cuentan con «las autorizaciones administrativas necesarias para ejercer esa actividad».

Autobuses La Unión S.A. se presenta como el «único operador titular de la concesión del servicio de transporte regular de viajeros entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao» y reafirma su «compromiso de seguir dando la mejor prestación de servicio a sus usuarios, en términos de calidad, puntualidad, accesibilidad, compromiso medioambiental y seguridad».

Por su parte, UniBus (la nueva firma que sustituirá a Altube) defiende que prestarán este servicio de la mano de la empresa de autobuses Cuadra, la misma que operaba de la mano de Altube. Sus responsables confirman a EL CORREO que el próximo curso ofrecerán las mismas paradas que existían hasta ahora y que los bonos ya se pueden adquirir a través de su página web. Por parte de Cuadra confirman que existe esta relación con UniBus.