El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Viajeros hacen cola para subir a uno de los autocares de La Unión que conectan Vitoria con Bilbao. Blanca Castillo

La Unión reforzará sus servicios desde Vitoria con los campus universitarios de Bilbao y Leioa

Altube, la asociación que desde hace 40 años prestaba este servicio, no operará este próximo curso porque no le sale rentable

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Martes, 19 de agosto 2025, 10:32

La Unión, concesionaria de la ruta entre Vitoria y Bilbao, reforzará sus servicios de autobús entre ambas ciudades para atender a los estudiantes que viajen ... a los campus universitarios de Bilbao y Leioa. La compañía ha comunicado que «intensificará los servicios en horarios punta» tras conocerse que la Asociación Universitaria Altube no ofrecerá sus servicios de transporte para el próximo curso. El colectivo, que desde hace cuarenta años prestaba el servicio de autobuses hasta Leioa, Ingenieros, Deusto, Sarriko y Mondragon, explicó, a través de un comunicado, que la suspensión se debe a una cuestión económica. No les sale rentable e incluso genera pérdidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao
  2. 2

    Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a Bilbao
  3. 3

    El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad
  4. 4

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5

    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»
  6. 6

    El hombre arrollado por un tren en Agurain era el superior de los claretianos de la localidad
  7. 7

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  8. 8

    Un extrabajador de un restaurante del centro de Vitoria roba mil euros de la caja fuerte
  9. 9 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  10. 10

    Dos familias vascas en Castilla y León: «Estamos rodeados de humo, pero si nos marchamos el pueblo se quema»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Unión reforzará sus servicios desde Vitoria con los campus universitarios de Bilbao y Leioa

La Unión reforzará sus servicios desde Vitoria con los campus universitarios de Bilbao y Leioa