La Unión elimina 8 horarios de la línea entre Vitoria y Bilbao para adaptarse «a la demanda real»

La compañía de autobuses La Unión, concesionaria de la línea Vitoria-Bilbao, eliminará varios horarios que cubren cada día la conexión entre la capital alavesa ... y la vizcaína «para adaptarse a la demanda real». A partir del próximo 1 de diciembre se suprimirán los vehículos de refuerzo de Vitoria a Bilbao de las 5.50, las 6.45, las 13.30 y las 15.30 horas y los de Bilbao a Vitoria de las 6.30, las 7.45, las 9.30 y las 13.30 horas.

«Cinco meses después de la entrada en funcionamiento de la concesión unificada de la línea, superado el inicio de curso y afianzado el calendario de invierno, La Unión ajustará los refuerzos para adaptarse a la demanda, de acuerdo con el contrato de servicios pactado con las administraciones forales competentes», ha trasladado este lunes la compañía de transporte a través de un comunicado. La empresa, que cada día traslada cientos de ciudadanos de una capital a otra, insiste en que esta «reestructuración» mantiene las cabeceras y afecta únicamente a aquellos autobuses que se ofrecían como refuerzo y que no superan un mínimo de ocupación. No da cifras, eso sí, sobre cuáles son esos mínimos.

Desde La Unión trasladan además que los horarios que se suprimirán a partir del próximo mes «cuentan con una alternativa a menos de 20-30 minutos». La decisión se ha tomado teniendo en cuenta que cada refuerzo supone un autocar con un conductor adicional «que en muchos casos han de ser subcontratados», lo que requiere de una ocupación mínima para que sea sostenible económicamente. Pese a estos cambios, la empresa seguirá efectuando «un total de 16 refuerzos diarios a sus expediciones de cabecera».

«En una concesión que no recibe subvenciones públicas, la empresa ha puesto unilateralmente autobuses a demanda en función del horario en un ejercicio de responsabilidad con el servicio público y con el fin de conocer los hábitos reales de movilidad», profundiza la compañía. «Una vez pasados tres meses del calendario de invierno los usos se han estabilizado y ordenado», concluye.

En concreto los viajes que se van a eliminar son:

-5.50h. Juzgados de Vitoria-Bilbao

-6.45h. Lakua-Bilbao

-13.30h. Lakua-Bilbao

-15.30h. Lakua-Bilbao

-6.30h. Bilbao Intermodal-Universidad Vitoria

-7.45h. Bilbao Intermodal-Universidad Vitoria

-9.30h. Bilbao Intermodal-Universidad Vitoria

-13.30h. Bilbao Intermodal-Universidad Vitoria