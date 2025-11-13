El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Saturnino Ruiz de Loizaga.

Los últimos franciscanos abandonan Vitoria después de ocho siglos

La orden religiosa, con presencia discontinua en la ciudad desde 1214, deja su casa en Ariznabarra y reubica a los monjes entre Bilbao y Arantzazu

José Ángel Martínez Viguri

José Ángel Martínez Viguri

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:08

De 1214 a 2025. Ocho siglos de presencia y servicio discontinuos de la Orden Franciscana en Vitoria concluirán este viernes con la marcha a otro ... de sus conventos del último fraile residente en la casa que la congregación ocupa en Ariznabarra desde 1988. El erudito Saturnino Ruiz de Loizaga (Tuesta, 1939) saldrá de la vivienda de cuatro plantas y trasteros y cerrará la puerta de la congregación para siempre en la ciudad. El historiador se instalará definitivamente en Bilbao –de hecho ya lo está desde hace días–, donde los franciscanos sí tienen ocupaciones. Atienden un comedor social para 80 personas.

