Los últimos franciscanos abandonan Vitoria después de ocho siglos

De 1214 a 2025. Ocho siglos de presencia y servicio discontinuos de la Orden Franciscana en Vitoria concluirán este viernes con la marcha a otro ... de sus conventos del último fraile residente en la casa que la congregación ocupa en Ariznabarra desde 1988. El erudito Saturnino Ruiz de Loizaga (Tuesta, 1939) saldrá de la vivienda de cuatro plantas y trasteros y cerrará la puerta de la congregación para siempre en la ciudad. El historiador se instalará definitivamente en Bilbao –de hecho ya lo está desde hace días–, donde los franciscanos sí tienen ocupaciones. Atienden un comedor social para 80 personas.

En Vitoria, los últimos religiosos se dedicaban a la docencia en el Seminario y la Facultad de Teología y al acompañamiento de grupos de oración. Sin nuevas vocaciones y una comunidad anciana, la orden de San Francisco merma. Ya cerró su hogar de Tolosa y otro en Madrid. Aquí, en el País Vasco, el santuario de Arantzazu conserva el colectivo más relevante, al que va otro de los alaveses.

Con el adiós de Ruiz de Loizaga, estudioso del euskera y el castellano, con acceso libre a los 'archivos secretos vaticanos' cuando trabajaba y vivía en Roma, los franciscanos dejan una ciudad a la que han pertenecido desde el primer tercio del siglo XIII. La historia de Vitoria les debe un capítulo entre hermoso y triste. La tradición apunta a que fue el propio San Francisco el fundador del convento en 1214 en compañía de otro monje, Bernardo de Quintaval.

Ambos variaron el objetivo de su viaje a España, la conversión de los sarracenos, por el de peregrinar a Santiago y crear decenas de casas. Pero ni Loizaga ni el doctor en Historia Ismael García creen en realidad que lo erigiera el santo. «No hay documento que lo certifique. El deseo quiere convertirlo en realidad porque San Francisco de Asís es un gigante de la Cristiandad. Pero el primer documento con referencias claras sobre la existencia del convento es de 1236, según el historiador Ernesto García Fernández», agrega García.

Sede del concejo (ayuntamiento) de Vitoria, también de las Juntas Generales de Santa Catalina, entre otras funciones, la influencia franciscana sobre la vida alavesa es inmensa. Entre las guerras carlistas y napoleónicas, cuando se convirtió en cuartel, hospital, cárcel y cuadras, y la Desamortización, el cenobio cayó en desgracia. En 1834 aún contaba con 80 religiosos, en 1845 se lo quedó el Estado y ya en 1930, en una polémica decisión municipal con insultante interés urbanístico, fue demolido para dejar sitio a la sede y viviendas de la Caja Municipal (Kutxabank). Parte del solar lo ocupó después el complejo gubernamental de la calle Olaguíbel (Gobierno Civil, Comisaría, Hacienda y Palacio de Justicia). Años después, en un regreso casi clandestino, mal visto por el obispo de entonces, los franciscanos regresaron a la ciudad, a una casa en la calle Julián de Apráiz.

A modo de homenaje público, el Círculo Vitoriano acogerá el juevss 20 de noviembre a las 19.00 hora sun acto de agradecimeinto a Ruiz de Loizaga con charla histórica de Ismael García.