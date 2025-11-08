Últimos días para disfrutar del otoño secreto en Santa Catalina

La hoja de tres puntas del arce de Montpellier ya está roja. El otoño se deja notar en el Jardín Botánico de Santa Catalina, aunque ... este año llega poco a poco por el 'veroño' que ha prolongado el calor. La especie (Acer monspessulanum) del emblema del enclave de la Sierra de Badaia, junto a encinas, hayas, bonsáis y otras variedades arbóreas, se rinde pausadamente a la estación de las hojas, que llueven delicadamente con el suave aire y se amontonan por los senderos y las ruinas del monasterio jerónimo del siglo XIII.

Es noviembre en la joya natural y patrimonial recogida en un cerro de la Llanada Alavesa, lo que significa que la flora y fauna del entorno –zorritos, ardillas, corzos, jabalíes, algún tejón...– se preparan para invernar tras unos meses de gran actividad con diez mil turistas en el espacio por su reapertura en este 2025. A pocas semanas de que el recinto se clausure ante la llegada del frío para volver a abrir sus puertas en primavera, quedan todavía jornadas (hasta final de mes, de jueves a domingo de 11.00 a 15.00 horas) para poder contemplar románticas postales otoñales en el remodelado enclave alavés.

Jardín Botánico de Santa Catalina Hasta cuándo está abierto. 30 de noviembre.

Horarios de visita. De jueves a domingo de 11.00 a 15.00 horas

Precios. 3,50 euros la entrada normal; 2 euros para familias numerosas Hirukide; gratuita para niños de hasta 10 años.

En coche. Hay tres aparcamientos gratuitos en la cantera, la puerta principal y la entrada.

El cambio de estación salpica el recinto con tonos ocres y cobrizos aquí y allá. Un ginkgo situado junto al estanque de la entrada recibe al visitante con un abanico de hojas dorado. La paleta cromática propia de esta época del año obedece a que «las plantas dejan de hacer la fotosíntesis», proceso que les hace estar más verdes, y «por eso ahora aparecen estos colores», ilustra en explicaciones a este periódico el personal responsable de las labores de jardinería de la instalación. El otoño, en efecto, «va más tarde», tanto que «hasta algunos rosales están en flor», constatan con un compendio de copas de fondo que intercalan retazos en verde, amarillo, marrón y bermellón. Ladera arriba, al lado del conjunto monástico, el «naranja chillón» semejante al del fuego de un Acer palmatum (arce japonés) acapara las miradas en la zona de bonsáis. Un ejemplar «espectacular» junto al que se yergue un Pinus parviflora, el 'abuelo' de todo el grupo que data de 1985.

El musgo, que en esta época del año intensifica su frondosidad por la mayor humedad, colma escalinatas, paredes y diferentes rincones del jardín. El acebo exhibe sus hojas más afiladas, y los frutos de los madroños lucen maduros y con una intensa coloración similar a la de los melocotones rojos. «Estas bayas son comestibles. Hace poco se las dimos a probar a unas visitantes», comenta el personal que se afana en recortar, desbrozar, soplar, adecentar y mantener en perfecto estado de revista los cientos de especies vegetales que pueblan el lugar. Hibiscus, ciruelos chinos, 'pelucas'... varían su espectro desde el verde hasta tonos vino como el rosa y el morado.

Cerca de las casetas que albergan las salas multiusos, no muy lejos de los nenúfares que ya dejaron atrás su esplendor estival, en un pequeño parterre lateral, sorprende la presencia de unos inesperados 'moradores'. Se trata de unos tritones que han hallado acomodo en una arqueta del sistema de riego. «Una madre y un hijo» que parece que se encuentran de lo más a gusto en una de las válvulas y que hicieron las delicias de un grupo de escolares que recalaron hace poco en el lugar.

«Éxito»

En total, hasta el gran vergel ubicado en Trespuentes, población perteneciente al municipio de Iruña de Oca, titular del espacio, han llegado 10.515 visitantes hasta el cierre del pasado octubre, el formidable balance que pone el broche al curso de su reapertura tras el cierre de tres años para la reforma. Con junio (3.031 personas) y julio (2.735) como los meses más intensos, le siguen septiembre (2.074), agosto (1.691) y octubre (984). Cifras que refrendan el «éxito» que ha suscitado el particular renacer del enclave, destaca Michel Montes, alcalde de Iruña de Oca. Un reinicio con mucho trabajo, pero que «ha merecido la pena».

El espacio, llamado a impulsar el turismo 'green' en el territorio, ha albergado una intensa agenda de actividades: visitas teatralizadas y de mariposas, fiesta estival, planetarium, rastreo, conciertos con 'Las cuatro estaciones' y música de películas de Disney, taller de bonsáis... Por parte de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, que programa propuestas que buscan divulgar y sensibilizar acerca de la riqueza del enclave, se han llevado a cabo 25 actividades en las que han participado cerca de 800 personas.

El espacio se podrá visitar hasta final de mes antes de su clausura. Se reabrirá en primavera

La convocatoria con «más éxito» es el recorrido teatralizado (es el primer domingo de cada mes, con 7 pases este curso), con una media de 30 niños por visita, y que contó con 50 inscritos en la cita desarrollada en septiembre. El concurso de pintura y el taller de micología previstos redondean un variado cartel de actividades que, salvo incorporaciones de última hora, se 'despide' hasta 2026.

Santa Catalina ha rebrotado con fuerza este año tras cerrar sus puertas en noviembre de 2021 para renovar su red de riego e iluminación, los vestigios del monasterio y la flora con más de un millón de euros de fondos europeos y otras partidas del Consistorio. De esas tareas, queda pendiente rematar la digitalización e instalar cámaras de vídeovigilancia con las que será posible la observación y estudio de la abundante y frenética flora y fauna que habitan en el enclave natural.