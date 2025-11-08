El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Últimos días para disfrutar del otoño secreto en Santa Catalina

Últimos días para disfrutar del otoño secreto en Santa Catalina

Arces, hayas y bonsáis empiezan a teñirse de rojo en la joya natural que ha atraído a 10.500 visitantes en el curso de su reapertura

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

La hoja de tres puntas del arce de Montpellier ya está roja. El otoño se deja notar en el Jardín Botánico de Santa Catalina, aunque ... este año llega poco a poco por el 'veroño' que ha prolongado el calor. La especie (Acer monspessulanum) del emblema del enclave de la Sierra de Badaia, junto a encinas, hayas, bonsáis y otras variedades arbóreas, se rinde pausadamente a la estación de las hojas, que llueven delicadamente con el suave aire y se amontonan por los senderos y las ruinas del monasterio jerónimo del siglo XIII.

