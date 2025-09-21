El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gráfico: Isabel Toledo

El último rincón oculto de Álava

Ermitaraba vuelve a andar el camino para descubrir en tres sábados 13 iglesias y ermitas a los pies de la Sierra Salvada, en «el mejor paisaje del territorio»

Jon Casanova

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:30

Entre las montañas que marcan el límite con Burgos y a los pies de la Sierra Salvada se esconde un enclave que muchos alaveses apenas ... conocen. Entre Ar-tziniega (Arceniega) y el Valle de Ayala se encuentra «el último rincón de Álava», como lo define Jon Ortiz de Zárate, organizador de las rutas de Ermitaraba. La comarca, las más alejada de Vitoria, conserva «uno de los paisajes más espectaculares del territorio», resume. La agrupación cultural Raíces de Europa dedica su séptima edición de patrimonio abierto Ermitaraba -que cuenta con el patrocinio de EL CORREO y la Diputación de Álava- al descubrimiento de 13 iglesias y ermitas de esta zona durante tres sábados -27 de septiembre, 4 y 18 de octubre-.

