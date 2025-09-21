El último rincón oculto de Álava

Entre las montañas que marcan el límite con Burgos y a los pies de la Sierra Salvada se esconde un enclave que muchos alaveses apenas ... conocen. Entre Ar-tziniega (Arceniega) y el Valle de Ayala se encuentra «el último rincón de Álava», como lo define Jon Ortiz de Zárate, organizador de las rutas de Ermitaraba. La comarca, las más alejada de Vitoria, conserva «uno de los paisajes más espectaculares del territorio», resume. La agrupación cultural Raíces de Europa dedica su séptima edición de patrimonio abierto Ermitaraba -que cuenta con el patrocinio de EL CORREO y la Diputación de Álava- al descubrimiento de 13 iglesias y ermitas de esta zona durante tres sábados -27 de septiembre, 4 y 18 de octubre-.

La propuesta no se parece a una visita guiada tradicional. Cada edificio será enseñado por un voluntario con sobrada capacidad para ofrecer todo tipo de explicaciones, aunque como contenido adicional se ha editado una guía de 96 páginas con información detallada todos los hitos. El valor añadido de esta expedición es que antes o después de la visita a los monumentos -que permanecerán abiertos de diez de la mañana a dos de la tarde- «la gente podrá hacer su propio recorrido, como visitar los pueblos cercanos», explican los organizadores sobre un concepto que denominan un «museo abierto».

La ruta incluye iglesias, ermitas y, por primera vez, torres medievales, palacios y hasta un caserío donde los dueños mostrarán un antiguo lagar. También se podrá acceder al vestíbulo de un palacio del siglo XVII y al recinto de una torre con una portada poco visible desde el exterior. En total, un abanico de arquitecturas que refleja la historia de un territorio que fue paso estratégico hacia los puertos del Cantábrico, lo cual explica las torres que servían para defender la zona en la época.

Una de las joyas del recorrido es el Conjunto Monumental de Quejana, ligado a los señores de Ayala. Sin embargo, solo podrá visitarse por fuera por el rodaje de una serie. No obstante, una vez terminada la grabación se agendará la visita, sobre junio de 2026, calculan.

Otro de los tesoros por descubrir es la portada románica de 1128 en Añes, considerada la más antigua de Álava. También el santuario de La Encina, con un retablo ornamentista de principios del siglo XVI que, según Ortiz de Zárate, «es uno de los mejores del País Vasco, aunque sorprende que mucha gente no lo conozca». Combina entramados de hojas de cardo, policromía renacentista y una estética a caballo entre el gótico y el Renacimiento, con escenas que van desde la infancia de la Virgen hasta la Pasión de Cristo.

El 4 de octubre, segundo día de la visita, estará dedicado al voluntariado joven. Varios templos serán atendidos por chavales de 25 años que explicarán a los visitantes los retablos y la historia de cada iglesia.

Riesgo de desaparición

Más allá de la oportunidad de disfrutar de lugares cerrados durante todo el año, con esta experiencia Ermitaraba busca lanzar un mensaje de urgencia. «Difundir el patrimonio es el único modo de que se valore y se invierta en él», insiste Ortiz de Zárate quien no oculta su preocupación. «Soy pesimista. Creo que somos la última generación que lo va a ver en pie. Mucho de este patrimonio va a estar caído en cincuenta años; la mitad de las iglesias acabará en el suelo y los retablos carcomidos».

Por primera vez se ha incorporado un cementerio, el de Llanteno. Desde la organización llevaban mucho tiempo con la idea en mente aunque su ejecución no ha sido sencilla. «No era fácil encontrar un camposanto que mereciera la pena abrir y que no estuviera lleno de nichos», aseguran.

La distancia respecto a Vitoria y lo sinuoso de sus carreteras hacen que Ayala siga siendo un territorio poco frecuentado, incluso por quienes disfrutan del arte o la montaña. «Nos ha sorprendido comprobar que mucha gente ni siquiera conoce La Encina, con el retablo que tiene», cuenta Ortiz de Zárate. Solo los montañeros familiarizados con cumbres como el Tologorri suelen acercarse. Para quienes se animen a visitarla, la recompensa es doble. La riqueza monumental y un entorno natural de gran belleza. «El paisaje es parte fundamental de esta ruta. El que venga va a encontrarse con los mejores escenarios de Álava», asegura.

La entrada es libre y cada cual se moverá por sus medios, aunque hay disponible un plan de autobús para el que se puede encargar plaza de viaje en el teléfono 679 992 626. Eso sí, algunas zonas no serán accesibles en bus por lo que abrirán «alguna cosita» exclusiva como compensación.

La apertura de templos se complementa con una serie de conferencias preparatorias que abordan el tema. La próxima cita será el martes 23 de septiembre y aborda la cetrería en tiempo del Canciller Ayala de la mano de Adolfo Ruiz, director de los archivos españoles de este arte de caza .