Un fin de semana con frío y lluvia en Álava para recibir el horario de invierno

Álava encara el último fin de semana del mes de octubre, marcado por el cambio al horario de invierno -esta madrugada a las 3 serán las 2- con un tiempo desapacible: reaparece la lluvia y las temperaturas serán más frescas, tal y como anticipa la Agencia Vasca de Meteorología. Así, Euskalmet apunta que este sábado se presenta con un «ambiente algo más inestable». Desde primeras horas de la mañana el cielo estará bastante nublado, aunque podrían abrirse algunos claros transitorios en el litoral vasco y en zonas del sur de Euskadi.

Durante la tarde, las nubes irán ganando protagonismo y acabarán dejando lluvias que, con el paso de las horas, se extenderán a buena parte del territorio. Estas precipitaciones serán «más frecuentes e intensas durante la noche». El viento soplará del oeste-suroeste durante la mañana, pero conforme avance la jornada girará a noroeste; lo que se notará más en la costa y en áreas elevadas. Este cambio de viento traerá consigo «aire más fresco», lo que provocará un «descenso ligero» de las temperaturas máximas. En Vitoria, el mercurio no subirá de los 17 grados, mientras que marcará una mínima de 8.

El domingo estará protagonizado por un «ambiente otoñal, húmedo y fresco», detalla Euskalmet. Los cielos estarán cubiertos durante buena parte de la jornada y el viento del norte soplará con cierta intensidad. Las lluvias serán más «frecuentes y abundantes» durante la primera mitad del día y «más dispersas» por la tarde. En la capital alavesa la mínima se quedará caerá hasta los 6 grados -o hasta los 3 incluso, según el pronóstico de la Aemet- y la máxima apenas rozará los 13.

Lunes «soleado»

La próxima semana, sin embargo, dará comienzo con un lunes «soleado». Todo apunta a que las primeras horas del día estarán marcadas por las «temperaturas frías y las nieblas» en los valles del interior. El resto de la jornada se dejará ver el sol, sobre todo en el interior de Euskadi. El viento estará en calma por la mañana y será del norte flojo por la tarde. Las máximas subirán hasta los 17 grados en Vitoria.