El caso del udaleku de Bernedo pasó por dos juzgados de Vitoria antes de iniciar actuaciones

Las presuntas prácticas contra la libertad sexual de los menores en el udaleku de Bernedo, en Álava, pasaron por dos juzgados de Vitoria antes de ... que se iniciaran las primeras actuaciones, después de que el caso fuera destapado por este periódico el pasado mes de septiembre.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria fue el primero en recibir el atestado de la Ertzaintza sobre presuntos casos de violencia sexual en el campamento de verano. Llegó a su mesa el 30 de abril, a las 10.51 horas, y le correspondió porque era la sala que estaba de guardia esa semana. «Como el informe policial no incluía detenido alguno ni tampoco alertaba de un caso de especial importancia, se cursó como un asunto rutinario más», razonan fuentes judiciales conocedoras de la situación. De hechos, hasta tres unidades distintas de la Policía autonómica estuvieron los meses anteriores con el caso (Comisaría de Zarautz, Laguardia y, finalmente, Bilbao).

En este contexto, ese primer juzgado no inició actuaciones. Nueve días después de que el informe policial fuera recibido, «redirigió» el atestado al Decanato de Instrucción de Vitoria, registrándose la causa el 9 de mayo a las 15.04 horas. Se trata del «procedimiento habitual» con las causas consideradas convencionales o rutinarias.

Tres días después, el caso volvió a cambiar de manos cuando se hizo lo que se conoce como «reparto» de asuntos. Esta vez, el informe se envió al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria –donde está siendo tramitada la causa actualmente–, el 12 de mayo. Sin embargo, esta sala no inició el procedimiento hasta el 26 de septiembre, un día después de que este periódico destapara el caso.

21 denuncias

Durante este recorrido judicial, el udaleku de Bernedo celebró este verano una nueva edición. Mientras el caso se mantenía parado en los juzgados, el 26 de agostó se registró la primera denuncia. Actualmente, según informó el Departamento de Seguridad, ascienden a 21 aunque no todas hacen referencia al último campamento celebrado este verano.

Todos estos datos sobre el periplo judicial de la investigación fueron aportados este martes por la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, en el Parlamento vasco en respuesta a una solicitud formulada por Santiago López, parlamentario del Partido Popular.

«Reuniones periódicas»

En la documentación presentada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos se detalla también que actualmente existe «una integración entre la Ertzaintza y la Administración de Justicia de Euskadi» que permite una «interoperabilidad entre sistemas». Se indica que «está funcionando correctamente» y que durante el año 2025 «la Ertzaintza ha enviado a Avantius –sistema de gestión judicial que se utiliza en Euskadi– a través de esta interoperabilidad un total de 52.327 atestados».

También se explica que «se mantienen reuniones periódicas de carácter genérico en el seno de las comisiones correspondientes», es decir, encuentros entre el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, el Decanato, la Fiscalía Superior y la Ertzaintza.

Sarrea Euskal Udaleku Elkartea lleva a cabo estas colonias desde hace muchos años y sus organizadores defienden que ofrecen en los campamentos un modelo feminista, transinclusivo y que «desexualizaba» la desnudez. Las denuncias de varias familias señalan, en cambio, prácticas contra la libertad sexual de los menores.