Imagen de la instalación donde se celebra el udaleku de Bernedo. Igor Aizpuru

El caso del udaleku de Bernedo pasó por dos juzgados de Vitoria antes de iniciar actuaciones

Al no haber detenidos ni marcarlo la Ertzaintza como un caso importante, se cursó como un atestado convencional

David González

David González

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

Las presuntas prácticas contra la libertad sexual de los menores en el udaleku de Bernedo, en Álava, pasaron por dos juzgados de Vitoria antes de ... que se iniciaran las primeras actuaciones, después de que el caso fuera destapado por este periódico el pasado mes de septiembre.

