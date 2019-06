El txistulari Jesús Moraza y Joselu Anaiak, Celedones de Oro 2018 El grupo Joselu Anaiak y el txistulari Jesús Moraza, en la imagen circular, los nuevos Celedones de Oro. / E. C. La institución reconoce a ambos su larga trayectoria y su contribución a la fiesta y la música JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Miércoles, 5 junio 2019, 10:50

El txistulari vitoriano Jesús Moraza Zárate, a título particular, y el grupo musical Joselu Anaiak, como colectivo, se han hecho acreedores al Celedón de Oro 2018, según ha decidido la junta directiva de la institución entre las once candidaturas presentadas por la ciudadanía. Dos concesiones íntimamente ligadas a la música desde dos facetas distintas, aunque en ambos casos coincide el denominador común de una larga trayectoria en la calle y los escenarios, de más de cuatro décadas de buen hacer. Tanto uno como los otros llevaban postulándose por el galardón desde hace cuatro años.

Por un lado, el Celedón dorado reconoce a un músico archiconocido en Vitoria. Jesús Moraza, nacido hace 79 años en la Correría, lleva toda la vida entregado al txistu, el instrumento vasco por antonomasia, tanto como intérprete en grupo o individual como profesor. Ha sido director de las bandas municipal y provincial, docente en la Escuela de Música Jesús Guridi y clarinetista de formación reglada en el conservatorio. De un tiempo a esta parte participa también, como impulsor y director, de la recuperación de los Auroros, esa ronda de anónimos cantantes vitorianos que recorre el casco viejo la víspera de La Blanca.

Tan reconocidos y admirados o más son los hermanos Ruiz de Gordoa (Javier, Andoni, Félix, Jesús y Joselu), Joselu Anaiak. En su caso atesoran una proyección que ya trasciende la muga de Álava y se expande a provincias limítrofes. Desde Araia a Euskal Herria, como recuerda una de sus célebres canciones, o 'Araiatik Jaliskora', otra, de toque mexicano. No hay pueblo en el mapa del territorio y de Euskadi que no haya cantado y brincado al son de sus pegadizas sintonías en verbenas que empezaban a la hora pero que no se sabía muy bien cuándo terminarían. Memorable por entusiasta y festivo fue el pregón de San Prudencio de 2018, cuando la banda de Joselu hizo del escenario del Principal el tablado de una localidad cualquiera para interpretar la verbena más irreverente de todas.

Respecto al Celedón de Oro a Moraza cabe resaltar que se suma a la relación de txistularis o tamborileros alaveses que ya tienen la estatuilla en el salón de casa o la insignia en la solapa de la chaqueta. En realidad son mayoría dentro de las concesiones, Joseba Bedia, Félix Ascasso, Manuel García de Andoain, José María Bastida, 'Txapi', Félix Sáenz Villaverde y José Antonio Zabalza.

La distinción Celedón de Oro se entrega en Vitoria desde 1962 y pretende reconocer a aquella persona o entidad que promociona la cultura local desde diferentes campos. Inicialmente se acotó a quienes impulsaran las fiestas en honor a la Virgen Blanca, fueran o no de la tierra. Aunque el abanico de galardonados se abrió en su totalidad a finales de los años 90. El desaparecido Casino Artista Vitoriano y el célebre torero Manuel Benítez, 'El Cordobés', disfrutaron del honor de ser los primeros en recibir la reconocida estatuilla dorada, por entonces entregada por el gobernador civil de turno.

Hasta la fecha se ha concedido en 71 ocasiones, con mayoría a título personal (66). Dos veces, en 1996 y 2006, quedó desierto al considerar la institución que ninguno de los candidatos reunía los requisitos debidos para ganarse el premio.