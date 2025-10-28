El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Izaskun Reyes. E. C.

Tumban el nombramiento en los bomberos forales de la concejala del PNV Izaskun Reyes

El Superior de Justicia del País Vasco considera nulo que en marzo de 2024 se le eligiese como jefa de Recursos Humanos del cuerpo

Ander Carazo

Ander Carazo

Martes, 28 de octubre 2025, 00:31

Comenta

Antes de convertirse en concejala de Mantenimiento del Ayuntamiento de Vitoria, Izaskun Reyes (PNV) fue jefa de Recursos Humanos del Organismo Autónomo de Bomberos (OAB) ... de la Diputación de Álava. Allí estuvo apenas nueve meses y llegó procedente de un puesto interino -personal temporal de la administración- de letrada en el Gobierno vasco, donde había permanecido más de una década. Pero su nombramiento en el cuerpo foral fue nulo de derecho, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a la que ha tenido acceso EL CORREO.

