Tumban el nombramiento en los bomberos forales de la concejala del PNV Izaskun Reyes

Antes de convertirse en concejala de Mantenimiento del Ayuntamiento de Vitoria, Izaskun Reyes (PNV) fue jefa de Recursos Humanos del Organismo Autónomo de Bomberos (OAB) ... de la Diputación de Álava. Allí estuvo apenas nueve meses y llegó procedente de un puesto interino -personal temporal de la administración- de letrada en el Gobierno vasco, donde había permanecido más de una década. Pero su nombramiento en el cuerpo foral fue nulo de derecho, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a la que ha tenido acceso EL CORREO.

El alto tribunal defiende que el proceso debería haberse realizado entre funcionarios de carrera, es decir, que tuviesen una plaza fija y permanente en otra administración. Y si no hubiese llegado a cubrirse, entonces sí que se tendría que haber abierto una segunda convocatoria que incluyese a interinos. Además de Reyes se habían presentado otros dos candidatos que, a su vez, también eran personal temporal.

El asunto ha terminado en el TSJPV después de que el sindicato ELA apelase la sentencia que en primera instancia dictó el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 y que falló en el sentido contrario. La sala presidida por Olatz Aizpurua Biurrarena rechaza que existiese una «necesidad y urgencia» que justificara la obligación de cubrir esa plaza, que permaneció sin nadie al frente desde junio de 2023 hasta marzo de 2024. Diez meses. «El hecho de que un puesto lleve mucho tiempo vacante no es motivo, por sí solo, para recurrir a un funcionario interino, por mucho que estemos hablando de un puesto de confianza o de especial complejidad. Debemos subrayar que la ley únicamente permite utilizar a los funcionarios interinos cuando no se haya podido cubrir la vacante por un funcionario de carrera», argumentan los magistrados.

«Ello tiene su lógica, dado que, de no ser así, sería suficientemente largo sin convocar el puesto para permitirle recurrir a un funcionario interino», evidencian en una sentencia sobre la que ELA ha pedido más aclaraciones, que aún tardarán varios días en publicarse, y ante la que se puede presentar un recurso de casación en el plazo de treinta días ante el Tribunal Supremo.

En todo caso, el efecto de este fallo será nulo en la práctica. Y es que Reyes es concejala de Vitoria desde el 9 diciembre del pasado año y ya se tuvo que convocar un nuevo procedimiento para cubrir la plaza de jefe de Recursos Humanos de los Bomberos de Álava, que ha contado con un único candidato. Esto demuestra una vez más que no es un puesto por el que exista gran interés entre los técnicos de las distintas administraciones. Eso sí, supone un varapalo a la gestión desarrollada por Alberto Amenabar al frente del cuerpo hasta su salida en marzo.