Agentes de la Policía Local patrullan el centro de Vitoria. E. C.

Se tumba en la calzada y lanza «patadas» a un policía en Vitoria

El detenido, de 22 años, había participado minutos antes en una pelea en la Avenida Gasteiz con la calle Cruz Blanca

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Martes, 19 de agosto 2025, 15:06

La Policía Local de Vitoria arrestó ayer, lunes, a un joven de 22 años como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Los hechos que derivaron en su detención ocurrieron al filo de las nueve de la mañana, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones, que informaba de que se estaba produciendo «una pelea» entre dos hombres en la confluencia de la Avenida Gasteiz con Cruz Blanca.

Los agentes, mientras buscaban en la zona, vieron a dos varones a la altura del número 11 de la calle Bolivia. Los dos hombres se golpeaban mutuamente, por lo que procedieron a separarlos y a alejarlos entre sí. Una vez terminada la actuación, uno de los participantes en la pelea se «interpuso delante de una motocicleta policial, impidiendo su marcha», refiere el parte policial.

Acto seguido, «se tumbó sobre la calzada», momento en el que fue retirado por los policías, ya que bloqueaba el paso. Como reacción, el joven comenzó a «lanzar patadas» y alcanzó a uno de los agentes de la Guardia urbana, que procedieron a su detención.

