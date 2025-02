«Trump no hará todo lo que dice, no puede amedrentar a medio mundo»

– Trump no lleva ni un mes en la Casa Blanca y ya ha abierto lo que puede convertirse en una guerra comercial a nivel mundial. ¿Eso puede afectar al agro alavés?

– Ya pasamos por la anterior presidencia de Trump. Parecía que iba a ... ser un desastre y tampoco fue para tanto. ¿Los comentarios de Trump son amenazantes? Sí ¿Ayudan? No. Pero bueno, ya veremos al final hasta dónde llega. Ellos también necesitan muchos productos de la Unión Europa, de China y de otros países. A ellos tampoco les interesa ese escenario. Es como lo de llamar al Golfo de México ahora 'Golfo de América'. O lo de Groenlandia o el Canal de Panamá. Pienso que es una estrategia comunicativa de su gabinete. Ya veremos cuando realmente haya que poner los huevos en la cesta.

– ¿Siente que Trump va a hacer menos de lo que dice?

– Yo creo que sí. Una sola persona o un solo país no puede amedrentar a medio mundo.

– Sobre la mesa de la Unión Europea está el pacto comercial con Mercosur, que siempre ha despertado suspicacias en el sector primario. ¿Puede perder Álava con ese acuerdo?

– Pienso que no. Como te he dicho antes, no va a ser tan complicado como parece.

– Se dice que van a entrar a Europa productos con menores requisitos sanitarios

– Los controles sanitarios son cada vez más fuertes en los puertos. Los productos de países terceros que no estén dentro de la normativa europea de materias activas no van a entrar en ningún supermercado.

– ¿Aunque haya un acuerdo de libre comercio?

– Aunque haya un acuerdo de libre comercio, porque vamos a cultivar mejor y más sano. Tenemos cadenas de supermercados muy potentes en España que priman la calidad y que el producto esté libre de materias activas. Y si no, no les vendes, ¿eh? Si no tienes esas certificaciones es imposible venderlas. Si hay necesidad, sí importaremos productos de países terceros, pero siempre y cuando vengan con la normativa sanitaria que exige Europa.