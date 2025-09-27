El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concentración en Vitoria por una agresión machista. E. C.
Agresión sexual

El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas

«Sigue localizado» puesto que firma en un juzgado de otra ciudad española de manera regular. Está acusado de forzar «a punta de navaja» a la víctima, a la que conocía

David González

David González

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:09

Uno de los supuestos cabecillas de la banda de los Trinitarios en Vitoria -y también investigado por su presunta violación a una menor de ... 14 años de edad «a punta de navaja» hace ahora dos meses- ha abandonado de forma precipitada la capital alavesa. Lo ha hecho debido a esta segunda causa penal abierta. Según ha sabido este periódico del entorno de la presunta víctima y han ratificado fuentes judiciales, la familia de esta adolescente le habría «amenazado de muerte» por esta supuesta agresión sexual aún en fase de investigación.

