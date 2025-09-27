El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas

Uno de los supuestos cabecillas de la banda de los Trinitarios en Vitoria -y también investigado por su presunta violación a una menor de ... 14 años de edad «a punta de navaja» hace ahora dos meses- ha abandonado de forma precipitada la capital alavesa. Lo ha hecho debido a esta segunda causa penal abierta. Según ha sabido este periódico del entorno de la presunta víctima y han ratificado fuentes judiciales, la familia de esta adolescente le habría «amenazado de muerte» por esta supuesta agresión sexual aún en fase de investigación.

La supuesta violación tuvo lugar la madrugada del Día del Blusa y la Neska. Ambos se conocían de antemano e incluso habrían mantenido una relación sentimental previa pese a ser delito. Él tiene 21 años. Tras la denuncia registrada ante la Ertzaintza por la familia de la chica hace ahora un mes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer le impuso una orden de alejamiento de la menor. También decretó que acudiera a firmar «regularmente» a una sede judicial para tenerle controlado mientras avance la instrucción.

La legislación vigente permite además que esas pruebas de ubicación se completen en cualquier sede judicial de la geografía nacional. Y excepcionalmente, en embajadas y consulados en el extranjero. «Está firmando en otra ciudad por lo que sigue localizado», insisten medios judiciales sondeados. «Es perfectamente legal mientras siga cumpliendo con las fechas establecidas». Cualquier olvido o intento de fuga supondrían sin embargo su entrada preventiva en prisión.

Este veinteañero es «muy conocido» entre cuerpos como la Ertzaintza, Policía Local o la Guardia Civil. Fue uno de los detenidos por el instituto armado en un operativo contra los Trinitarios desarrollado en febrero del año pasado en tres pisos de la capital alavesa, en uno de Agurain y en otro de Mondragón (Gipuzkoa). Hubo ocho arrestos y se incautaron «decenas» de armas como navajas, pistolas simuladas, un machete y hasta un fusil.

Desde adolescente

Los investigadores de la Guardia Civil le señalan como «uno de los cabecillas» de la sucursal alavesa de esta banda juvenil. Desde ese arresto este joven había intentado pasar más desapercibido hasta esta denuncia por «agresión sexual», desarrollada sin testigos como suele ocurrir en esta clase de delitos.

Cuando el ahora veinteañero aún no había alcanzado la mayoría de edad, la Unidad de Menores de la Policía Local ya alertó sobre su peligrosidad. Este grupo de agentes le mantuvo bajo su radar por pequeños delitos y por las sospechas de su implicación en la creación de una sucursal alavesa de los Trinitarios junto a otros jóvenes. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria lleva esta causa, que el pasado 7 de mayo añadió a tres sospechosos más.