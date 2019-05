El Tribunal Superior admite a trámite una nueva denuncia de los vecinos contra el tranvía al Sur Vista de las obras del tranvía. «Presentaremos la demanda cuando se nos facilite el expediente administrativo», ha adelantado la asociación vecinal de San Cristobal 'Hegoaldekoak' GABRIEL CUESTA Viernes, 3 mayo 2019, 10:26

Nuevo capítulo en la polémica por el proyecto de ampliación del tranvía hacia el sur de Vitoria. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite otro nuevo recurso presentado de la asociación vecinal de San Cristobal 'Hegoaldekoak' contra el Ayuntamiento por la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación Urbano que sobre la «delimitación del sistema general tranviario» aprobada en el pleno del pasado mes de diciembre.

«Pretende permitir que en nuestra ciudad se hagan aceras de un metro», denuncia el colectivo. El TSJPV ha requerido al Consistorio que remita al juzgado el expediente administrativo de esta aprobación en el plazo que marca la ley. «A partir de este momento, presentaremos la demanda», ha adelantado la asociación. Es decir, es un procedimiento ordinario que el Tribunal Superior admita a trámite un recurso y no debe confundirse con una sentencia. De hecho, es un paso previo habitual antes de la posibilidad de presentar una demanda.

Por otro lado, Hegoaldekoak también está a la espera de la sentencia del Tribunal Superior sobre otra demanda interpuesta por la propia plataforma contra el Gobierno vasco hace justo un año. Un trámite que no ha supuesto la paralización de las obras de un proyecto que la agrupación vecinal critica desde sus orígenes al considerar que le «falta transparencia». «No está avalado por ningún estudio de demanda, es absurdo, no lo queremos, tiene un gran impacto medioambiental y social y no respeta las distancias mínimas obligatorias de seguridad», claman. La obra finalizará en unos meses y hará que el tranvía llegue a San Cristóbal a mediados de 2019 y en 2020 a Salburua.