Trespuentes advierte de que tres ojos del puente romano están obstruidos y teme nuevas inundaciones

Rosa Cancho Martes, 4 de noviembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

Los vecinos de Trespuentes reclaman un año más a URA y a la Diputación alavesa que limpie de ramas el río Zadorra a su paso por la localidad, ya que consideran que pueden ser un obstáculo a la hora de una eventual crecida del río. Se trata de una zona que sufre inundaciones periódicas y aseguran que desde mazo tres de los ojos del puente romano están obstruidos.

No es nueva la situación, tampoco es nueva su denuncia, al igual que tampoco es nueva la inacción de las administraciones competentes, esas mismas que acuden a sacarse la foto cada vez que se inunda el pueblo y se llenan la boca con las 'soluciones' «que nunca se terminan ejecutando», dice la junta administrativa en un escrito fechado el 17 de octubre. Según añaden, desde la orilla del Zadorra entre el puente de Mamario y el puente romano se aprecia el «estado lamentable» del cauce «con riberas invadidas por especies exóticas de dudoso valor ambiental, árboles retorcidos, con ramas y troncos caídos o medio caídos y con plásticos y basura colgando de sus ramas... una auténtica jungla dentro de lo que legalmente se denomina dominio público hidráulico.

Los vecinos dicen que la Agencia Vasca del Agua URA es la competente para desarrollar e implementar planes para gestionar el riesgo de inundación y llevar a cabo obras de defensa y restauración para proteger la población del territorio. Y a la Diputación le echan en cara que «siendo el Zadorra una ZEC (Zona de Especial Conservación)» debe «gestionar los aspectos medio ambientales de la ribera».

«Todos los años, las crecidas del rio Zadorra arrancan ramas, incluso troncos enteros de aguas arriba, que terminan obturando los ojos del puente romano de Trespuentes, suponiendo un riesgo para la zona residencial de este pueblo, con viviendas cercanas a la ribera, incluso alguna de ellas en zona inundable», denuncian.

Aseguran que desde marzo hay tres ojos del viaducto «obturados» y que se han dirigido varias veces a URA para quejarse. Los tapones, además de ramas acumulan plásticos y «restos orgánicos en descomposición» y «la única contestación ha sido por teléfono indicando que URA no es propietaria del puente y que por lo tanto no se hace cargo de retirar esos restos».

El pueblo, dice la junta administrativa, tampoco es titular del puente que está dentro de patrimonio cultural de la provincia y además carece de medios técnicos y humanos para realizar esas labores de limpieza, que URA «de la noche a la mañana ha dejado de desempeña». «Parece que algunos no han tomado nota de las lecciones de la reciente Dana de Valencia y les importa poco o nada la integridad de las personas y sus bienes. Esperemos que las consecuencias de esta falta de gestión y esta inoperancia no conlleven consecuencias graves a futuro», advierten.

Las reclamaciones a URA para que limpie los ríos son una constante por parte de los pueblos alaveses y de la UAGA. La Agencia Vasca del Agua argumenta que pone a disposición de los ayuntamientos su programa de mantenimiento, conservación, recuperación, restauración y mejora ambiental de los ríos en Euskadi, con el que busca dar prioridad a las acciones orientadas tanto a la recuperación ambiental de los márgenes como a la eliminación de obstáculos que puedan disminuir la capacidad hidráulica de los ríos.