Tres de cada diez jóvenes son de origen extranjero en Vitoria

La radiografía de la población joven de Vitoria evoluciona año a año. En la capital alavesa, residen 64.350 personas de entre 12 y ... 35 años. Un dato recogido en diciembre de 2024 y que supone un ligero aumento del 1,04% en la última década. Aunque las cifras globales no arrojan variaciones significativas, el informe del Observatorio de la Realidad Joven elaborado por el Ayuntamiento demuestra que este colectivo camina a paso firme hacia la multiculturalidad. De hecho, el 28,26 % de los jóvenes residentes en la ciudad son de origen extranjero.

En números, los jóvenes nacidos en un país extranjero que viven en Vitoria ascienden a 18.187, un colectivo que en 2014 estaba compuesto por 13.404. Teniendo en cuenta que la capital alavesa aglutina más de tres cuartas partes de la población de toda Álava, en el informe se determina que la mayoría de la población inmigrante se localiza en la capital, a diferencia de los otros territorios históricos, en las que la población migrante se reparte más proporcionalmente entre más localidades.

En términos generales, la población de origen extranjero proviene principalmente de América del Sur y de los países del Magreb, llegando entre ambas a un total de 11.799 jóvenes. Entre los países de origen más representados están Colombia, Marruecos, Venezuela, Paraguay, Pakistán, Argelia, Perú, Brasil, Nigeria y China.

La tasa de emancipación baja

Los barrios vitorianos con mayor número de jóvenes son Arriaga-Lakua, con más de 7.500 personas de entre 12 y 35 años, seguido de Zabalgana y Sansomendi. Este estudio también analiza cuestiones que preocupan directamente a este grupo de población como la vivienda.

El informe recuerda que el Observatorio Vasco de la Vivienda del Gobierno vasco tenía contabilizados a 1 de abril de 2025 a 4.893 solicitantes de vivienda menores de 36 años en Vitoria. Esto supone que en un solo año se incrementó la demanda en un 18,8 %. Estos datos van en consonancia con las tasas de emancipación en la capital alavesa.

En los últimos años, los jóvenes que viven de manera independiente han experimentado un descenso continuo. Si observamos los últimos datos referidos a 2024, se aprecia que el porcentaje de población de 18 a 34 años que reside fuera del hogar familiar respecto del total de personas de su misma edad se sitúa en el 32,3%, cuando este índice era de del 36,8% en 2015.