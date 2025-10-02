El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres de cada diez jóvenes son de origen extranjero en Vitoria

Un informe del Ayuntamiento revela un aumento en el índice de emancipación de las personas de 18 a 34 años. Se sitúa en el 37%, cinco puntos más que hace diez años

N. S.

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:33

La radiografía de la población joven de Vitoria evoluciona año a año. En la capital alavesa, residen 64.350 personas de entre 12 y ... 35 años. Un dato recogido en diciembre de 2024 y que supone un ligero aumento del 1,04% en la última década. Aunque las cifras globales no arrojan variaciones significativas, el informe del Observatorio de la Realidad Joven elaborado por el Ayuntamiento demuestra que este colectivo camina a paso firme hacia la multiculturalidad. De hecho, el 28,26 % de los jóvenes residentes en la ciudad son de origen extranjero.

