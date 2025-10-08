Tres detenidos cuando estaban robando en una empresa de Salvatierra La Ertzaintza les pilló cortando unas piezas metálicas con una amoladora en un pabellón sin actividad en la actualidad

N. S. Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada a tres hombres dentro de una empresa de la localidad alavesa cortando unas piezas metálicas con una amoladora.

Alrededor de las once y media de la noche del martes, un particular dio aviso a SOS Deiak 112 porque había varias personas en el interior de una empresa de Salvatierra y sospechaba que pudieran estar robando.

Las patrullas desplazadas al lugar observaron cómo salían chispas de un pabellón, sin actividad en la actualidad y se veían luces de linternas. Acto seguido, han accedido a su interior y han encontrado a tres hombres que han huido ante la presencia policial. No obstante, poco después eran localizados y detenidos en una sala de la empresa.

Posteriormente, se ha inspeccionado el lugar y se ha podido comprobar que habían cortado parte de la valla perimetral para acceder al recinto. Los agentes han localizado dos amoladoras, un grupo electrógeno y diversa herramienta que estaban empleando los arrestados para cortar unos tubos de acero.

En las inmediaciones, se encontraba la furgoneta en la que se desplazaban los sospechosos, y en su interior se ha encontrado gran cantidad de piezas metálicas de las que la Ertzaintza investiga su procedencia.

Los detenidos, de 19, 25 y 32 años de edad y con antecedentes policiales, serán puestos a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.