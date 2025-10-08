El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Ertzaintza, en una actuación anterior en un polígono industrial. Jesús Andrade

Tres detenidos cuando estaban robando en una empresa de Salvatierra

La Ertzaintza les pilló cortando unas piezas metálicas con una amoladora en un pabellón sin actividad en la actualidad

N. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:59

Comenta

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada a tres hombres dentro de una empresa de la localidad alavesa cortando unas piezas metálicas con una amoladora.

Alrededor de las once y media de la noche del martes, un particular dio aviso a SOS Deiak 112 porque había varias personas en el interior de una empresa de Salvatierra y sospechaba que pudieran estar robando.

Las patrullas desplazadas al lugar observaron cómo salían chispas de un pabellón, sin actividad en la actualidad y se veían luces de linternas. Acto seguido, han accedido a su interior y han encontrado a tres hombres que han huido ante la presencia policial. No obstante, poco después eran localizados y detenidos en una sala de la empresa.

Posteriormente, se ha inspeccionado el lugar y se ha podido comprobar que habían cortado parte de la valla perimetral para acceder al recinto. Los agentes han localizado dos amoladoras, un grupo electrógeno y diversa herramienta que estaban empleando los arrestados para cortar unos tubos de acero.

En las inmediaciones, se encontraba la furgoneta en la que se desplazaban los sospechosos, y en su interior se ha encontrado gran cantidad de piezas metálicas de las que la Ertzaintza investiga su procedencia.

Los detenidos, de 19, 25 y 32 años de edad y con antecedentes policiales, serán puestos a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los jardineros de Vitoria vuelven este jueves al tajo
  2. 2

    El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido»
  3. 3

    Recuperan una lonja okupada en Vitoria donde el sábado hubo un acuchillado
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5

    Haizea Wec de Agurain advierte que la huelga sitúa a la empresa «al borde del abismo» y con riesgo de «cierre definitivo»
  6. 6

    El diputado general de Álava dice que las colonias de Bernedo «no tendrían que haberse producido»
  7. 7 Organizan recogidas de ropa y alimentos en tres barrios de Vitoria para los refugiados malienses
  8. 8

    Sánchez pide en Vitoria «no tapar ni silenciar la corrupción»: «Tolerancia cero»
  9. 9

    El garaje comunitario de Vitoria donde más roban está en Adurza
  10. 10

    Â«Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicideÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres detenidos cuando estaban robando en una empresa de Salvatierra

Tres detenidos cuando estaban robando en una empresa de Salvatierra