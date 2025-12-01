Tres de cada cuatro vitorianos que tiran muebles a la basura lo hacen sin avisar y a deshora Elkarrekin propone intensificar las sanciones y establecer un mapa de 'puntos conflictivos' en los barrios donde más comportamientos incívicos se detectan

Tres de cada cuatro vitorianos que se deshacen de muebles viejos, colchones y otros enseres lo hace mal. Muy mal. Los deja en la calle de cualquier manera, a deshora, ensuciando y obstaculizando la vía pública y sin avisar al equipo de limpieza que pone gratis a su disposición el Ayuntamiento. El concejal de Elkarrekin Óscar Fernández ha ofrecido este lunes los datos de recogida de voluminosos de los últimos cuatro años y la situación es «preocupante». Según ha detallado, aumenta la gente que pide cita previa a Koopera y Emaús cuando quiere deshacerse de algo grande que no cabe en los contenedores, pero al mismo tiempo los trabajadores de estos colectivos cada vez se pasan más horas dando vueltas por la ciudad para intentar despejar de trastos las calles.

En 2023 se recogieron 47.178 objetos abandonados en vía pública; en el 2024, 64.127 y hasta septiembre de este año ya suman 53.155 recogidas, ha apuntado Fernández, que teme que el año se cierre con una cifra récord. «Mientras, el número de sanciones interpuestas esos años no pasa de la veintena», ha denunciado. Considera el dato «irrisorio».

Ante esta situación, Elkarrrekin presenta un «plan de choque» que trasladará al pleno ordinario de diciembre con la idea de conseguir el respaldo del resto de grupos políticos. El edil de la formación morada, cree que el «abandono de enseres voluminosos en la vía pública se ha convertido en una práctica extendida a la que es necesario poner freno, no sólo por la sensación de suciedad y desorden que genera la presencia en las calles de todo tipo de objetos abandonados (desde muebles viejos, colchones hasta escombros) sino porque se dificulta sobremanera darles una segunda vida útil, fomentando así un modelo de economía circular».

Intensificar sanciones

La coalición considera que se debe dar la vuelta a esta tendencia y propone intensificar las sanciones «ya que únicamente con campañas de concienciación no se han logrado resultados óptimos y así lo reflejan los registros». Aun así, cree que es necesario insistir en la sensibilización y le da una vuelta de tuerca al asunto. Pide que «se localicen los puntos del municipio que concentren el mayor número de abandono de enseres voluminosos, con el objetivo de detectar estos comportamientos indebidos y sancionarlos». Pero antes plantea que durante un mes se realice una campaña de advertencia a las personas que sean sorprendidas 'in fraganti'. Más tarde ya se trataría de multar.

Fernández reclama asimismo bonificacionesen el recibo de las basuras para premiar a los vitorianos que sí avisan y a los usuarios del Reciclagune y Garbigune. «Se deben intensificar las sanciones a las personas por sus comportamientos incívicos y premiar las buenas prácticas para darle la vuelta a las preocupantes cifras, porque que ya son tres veces más las personas que abandonan voluminosos en la calle frente a las que actúan de forma correcta».

