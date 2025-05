'Tras el cristal', el arte de las fotografías sacadas con el móvil por Leonor Uriarte

Ramón Albertus Viernes, 16 de mayo 2025, 00:14 Comenta Compartir

Durante meses, Leonor Uriarte (Bilbao, 1964) recorrió en autobús el trayecto entre la capital vizcaína y Vitoria para visitar a su hijo, ingresado en la unidad de Psicosis Refractaria del hospital Txagorritxu. En esos viajes empezó a fotografiar con su móvil el paisaje que veía. Desde uno de esos asientos capturó diferentes estampas. «Todavía estábamos en pandemia, era 2020, y había restricciones», recuerda acerca de un proyecto personal bajo el título 'Tras el cristal', que ha sido reconocido en la categoría de Álava en la segunda edición del Encuentro de Fotografía de Euskal Herria Argazkia Puntu Eus y anteriormente fue seleccionada con una beca en BilbaoArte.

En esas imágenes se ven árboles, siluetas de montes, fábricas… captadas con un teléfono que no era de la gama más alta del mercado. «Aún así, descubrí que me daba lo que necesitaba y empecé con el proyecto como un cuaderno de campo. No sabía muy bien qué saldría. Pero tomarlas en movimiento y través de ese cristal azul, con reflejos, sin control, me interesaba», explica. Esa imperfección invita (aún lo hace) a pensar en la «fragilidad de todo».

Formada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Uriarte ha trabajado durante años en la fotografía de eventos –bodas, comuniones...– y también de encargos para catálogos de artistas. Este proyecto marca un reencuentro con la creación artística con un proyecto sorprendente. «La fotografía es en lo que me puedo apoyar en los momentos difíciles. Puedo lidiar con ellos con esa grietas de la realidad que se abre igual que con la poesía», comenta. También cuenta que su hijo se encuentra mejor. Parte de esas instantáneas se podrán ver en junio en la sala Barrainkua, un antiguo lavadero de Bilbao.