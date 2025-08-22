El transporte público gana adeptos: Alavabus desplaza a 1,2 millones de viajeros en el primer semestre El servicio, con veinte líneas que conectan Vitoria con las diferentes comarcas alavesas y localidades de provincias limítrofes, crece un 13,4% en el primer semestre del año

El transporte público sigue ganando adeptos en Álava. El número de viajeros de Alavabus, las líneas forales de transporte interurbano por carretera, ha aumentado en el primer semestre del año una media del 13,4% en relación con el mismo periodo del pasado ejercicio. El progresivo incremento de la oferta en las diferentes concesiones ha contribuido a que un total de 1.250.466 personas eligieran para sus desplazamientos alguna de las veinte líneas que conectan Vitoria con las diferentes comarcas alavesas y localidades de provincias limítrofes. En este apartado se incluyen las dos líneas de largo recorrido Bilbao-Logroño y Bilbao-Pamplona que gestiona la Diputación Foral de Álava.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias realiza un balance «muy positivo» de estos datos habida cuenta de que 2024 «fue un año de récord histórico» de viajeros». Jon Nogales agradece la confianza de los alaveses y atribuye este incremento a «la estrategia de mejora continua desarrollada durante los últimos años para ofrecer un servicio público de calidad con más expediciones y frecuencias, y unos precios atractivos», apostilla. En este punto, sostiene que el crecimiento del número de usuarios es «un aval al sistema de descuento progresivo que implantamos hace un año y medio con bonificaciones en el precio del billete de hasta el 67% en función del número de viajes realizados al mes. Este sistema, basado en la tarjeta BAT personalizada, está teniendo una gran aceptación y, de hecho, más de un tercio de los viajes realizados en Alavabus se beneficia de estas bonificaciones», detalla.

«Cerca de 8.500 alaveses utilizan ya la tarjeta BAT personalizada para beneficiarse de los descuentos progresivos tanto en Alavabus como en el Transporte Comarcal, lo que supone un 21% más que a principios de año. El sistema sigue creciendo y atrayendo usuarios», añade.

Todas las concesiones que agrupan a las veinte líneas de Alavabus comparten una «evolución ascendente» en el primer semestre del año. La concesión de Rioja Alavesa, que integra las líneas que conectan Vitoria con los pueblos de esta comarca y varios núcleos de Montaña Alavesa como Peñacerrada y Lagrán, así como con localidades como Logroño y Haro, sobresale sobre el resto: su crecimiento ha sido del 22%.

El resto de las concesiones de Alavabus registra también un aumento de la demanda. Así, por ejemplo, la concesión de Ayala mejora en casi un 14% los datos de los seis primeros meses de 2024; mientras que las concesiones de Álava Central y Vitoria-Gasteiz-Miranda-Durango lo hacen en más del 12%. Crecen también los usuarios en las líneas no subvencionadas de largo recorrido Bilbao-Logroño (+7%) y Bilbao-Pamplona (+11%). «Las que registran mayores incrementos de usos son aquellas ligadas a la movilidad obligada, es decir, aquellas utilizadas de forma diaria por alavesas y alaveses para sus desplazamientos a sus centros de trabajo y/o estudios», precisa Nogales.

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias destaca que el importante aumento de la demanda de Alavabus durante el primer semestre de este año se produce sobre las cifras récord de 2024. A este respecto, considera que esta positiva evolución demuestra que «el transporte público es una alternativa real y eficaz al vehículo privado siempre que responde a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y lo hace además a unas tarifas competitivas».

Transporte comarcal

Por otra parte, el servicio de Transporte Comarcal que conecta los pequeños núcleos rurales de Álava con sus poblaciones de referencia también ha experimentado una «evolución positiva» en la primera mitad del año. Un total de 47.210 ciudadanos han utilizado alguna de sus 28 líneas; lo que supone un incremento del 3,6% en relación con el mismo periodo de 2024. El año pasado se cerró con un récord histórico de viajeros. «Vamos a seguir trabajando para consolidar e implementar mejoras en el servicio de transporte público foral que ofrecemos a las alavesas y alaveses con el objetivo de seguir dando pasos en la reorientación de la movilidad en el Territorio hacia el uso de modos de transporte más sostenibles», asegura Jon Nogales.