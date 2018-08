TRAMPANTOJO CON ADEPTOS Nos las hemos ingeniado para extender toallas e inflar colchonetas sin abandonar nuestra geografía ÁNGEL RESA Jueves, 23 agosto 2018, 01:09

Acusamos por aquí un ánimo quebradizo, pero a veces nos cuesta llegar a la desmoralización. Y bien que cabría incurrir en ella de atender la letra que cantaba 'The Refrescos' a finales de los ochenta. Los 'millenials' no sabrán ni de qué hablo, pero las generaciones anteriores bailaron en sus noches 'Aquí no hay playa' hasta poner en riesgo sus caderas. Los componentes de aquel grupo se lamentaban por la ausencia en Madrid de ese terreno arenoso bañado en la orilla por las olas menguantes del mar. Y tenían el valor de recriminar tal fallo a Tierno Galván y el entonces también socialista Joaquín Leguina, alcalde de Madrid y presidente de la comunidad, respectivamente, por aquella época.

Vale, a Álava le falta litoral y para que sus moradores comprueben la salinidad del agua han de acudir a Añana o desplazarse cuanto menos hasta la costa vizcaína. Pero nos las hemos ingeniado para extender toallas e inflar colchonetas sin abandonar nuestra geografía. ¿Cómo? Pues en los pantanos que abastecen los grifos de Vitoria y Bilbao, almas de cántaro, escrito esto sin acritud para quienes desconocían la función lúdica de los embalses.

La compañera giró ayer una vuelta de reconocimiento a Landa y Garaio. Y charló con representantes de la (bio)diversidad. Familias, parejas, individuos… Hasta visitantes cortando jamón, qué fenómenos, un alimento que encaja bien allí donde se va. Y los heladeros haciendo su agosto después de ese junio a contraestilo. Un personal que ensalzaba un entorno tan cuidado al tiempo que cuestionaba la limpieza de un mar que no lo es. Un trampantojo con adeptos.