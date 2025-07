«Desde la tragedia de nuestro hijo, hemos descubierto una cultura de la violencia en el ocio nocturno de Vitoria»

Rosa Cancho Miércoles, 9 de julio 2025, 14:58 | Actualizado 15:44h. Comenta Compartir

«No ha sido sencillo estar aquí. Se nos hace difícil sobrellevar el dolor infinito de su muerte»... De esta manera ha comenzado esta mañana su emotiva intervención en el Ayuntamiento la madre de K. V. B., el joven que perdió la vida de forma violenta en la discoteca Mítika en febrero tras recibir un golpe en la mandíbula por parte de un empleado de seguridad, que se encuentra en prisión investigado por «asesinato con alevosía u homicidio doloso». Los padres han hecho uso del turno popular de la comisión de Seguridad, adonde han acudido para pedir al Ayuntamiento de Vitoria que sancione a la empresa hostelera que gestiona el establecimiento y a la compañía encargada de la seguridad por «haber permitido la reincidencia de comportamientos violentos sin adoptar medidas correctoras». El Consistorio asegura haber iniciado los trámites para multar a las dos firmas.

Durante su intervención, la madre ha expresado su dolor ante la actitud del Gobierno Local (la víctima era trabajador del Ayuntamiento), ha lamentado que la alcaldesa no se haya puesto en contacto con ellos y ha hablado de obstáculos a la investigación y de intentar «minimizar la gravedad». «No fue un accidente, fue un crimen terrible», ha señalado en euskera. El padre se ha referido a la actitud de los guardas de seguridad del local y a los informes policiales e incluso fallos judiciales que señalaban que ya habían protagonizado altercados antes.

«Desde la tragedia hemos descubierto una cultura de la violencia del ocio nocturno protagonizada por algunos porteros», ha destacado, tras insistir en que al no haberse tomado medidas están «alentados por un halo de impunidad y de violencia sin consecuencias». «La normalización de este tipo de conductas se refleja en la agresión que sufrió» K. V. B. «Le aisló de los amigos, le condujo a una zona sin videovigilancia y allí le atacó con una brutalidad tal que acabó con su vida».

Investigación interna

Mientras la vía penal sigue su cauce, la familia pide una «investigación interna» dentro del Ayuntamiento para determinar qué mecanismos fallaron para no haber apartado al agresor de su puesto. «Ha habido errores graves que han determinado que la escalada de violencia de estas personas haya ido a más». Y también exige que sea esta institución la que pida a la Dirección de Juegos y Espectáculos de Gobierno vasco que aplique a la discoteca y a la empresa de seguridad las sanciones que correspondan por una infracción «muy grave» por «ejercer el derecho de admisión de manera abusiva». «Conocían estos comportamientos y no adoptaron medidas».

Tras saber que el Consistorio ha dado ya algunos pasos en ese sentido, el padre ha agradecido el «cambio de actitud», aunque lo aceptan con reservas «dado el historial de desencuentros». «Que nadie más tenga que pasar por algo así», ha deseado. Quiere que el Gobierno Local reconozca «los errores y asuma la responsabilidad institucional por las omisiones detectadas y se comprometa a corregilr las malas prácticas».

Tanto el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa (PNV), como el 'número dos' del Gabinete Etxebarria, Jon Armentia (PSE), han pedido «disculpas» a los padres «si en alguna ocasión no os habéis visto apoyados o respaldados por este Gobierno» y se han ofrecido a colaborar en lo que sea necesario. Fernández de Landa ha anunciado que se están reuniendo todos los informes relacionados con intervenciones en el local realizados tanto por la Policías Local como por Medio Ambiente con la intención de enviarlos Gobierno vasco. «Tenemos que asegurar que esto no vuelva a pasar y cambiar lo que sea necesario». Asimismo ha recordado que en marzo se abrió un «expediente disciplinario» en el seno de su departamento «que no está dirigido a nadie» y que está en fase de información previa.