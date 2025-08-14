«Lo más tradicional es la silla, que tiene 57 años y se utiliza desde la primera bajada»

Desde 1968, el personaje popular del 'Brujo' es el encargado de dar comienzo a las fiestas patronales de Nanclares de la Oca con su peculiar ... bajada desde la torre de la iglesia. Un acto que tomó inspiración del descenso de Celedón, de ahí que este hombre descienda ataviado con paraguas y traje de blusa, aunque decidieron llevarlo más allá y literalmente descolgar a una persona que repartiera caramelos a los vecinos durante su bajada.

Un evento multitudinario que sirve de pistoletazo de salida a los festejos, que este año repetirá a las 18.30 horas desde el campanario de la parroquia tras el chupinazo, dando paso a la kalejira protagonizada por las distintas cuadrillas que se dirigirán a las txosnas para degustar zurracapote.

Desde 2010, el encargado de dar apertura a las fiestas de su pueblo es Óscar Salgado Aguayo después de que Patxi Hernández López –hijo del primer 'Brujo'– colgara el paraguas. La Junta Administrativa de Nanclares de la Oca abrió un proceso de selección y tras una consulta popular, Salgado fue el escogido para mantener el legado.

– ¿Cómo se siente previo a las fiestas?

– Me veo tranquilo, aunque he de admitir que hoy –por ayer– no he dormido nada. Aunque siempre lo lleva peor mi mujer. Le emociona mucho desde el primer año que salí y los días previos a la bajada se pone muy nerviosa.

– ¿Qué tal han ido los preparativos?

– Hemos estado haciendo pruebas antes de colocar el cable definitivamente. Hemos cambiado algunas cosas de la silla en la que voy sentado durante la bajada.

– ¿Qué cambios?

– Le hemos puesto líneas de vida, porque claro, hace 50 años se bajaba de una forma y hoy en día te piden más cosas de seguridad. Por ejemplo, con los años me he puesto un arnés, cuando antes se bajaba sin él. También se cambiaron cosas de la silla para que quede mejor enganchada.

Actos de este jueves 18:30 Chupinazo y bajada del 'Brujo'.

18:45 Kalejira y degustación de zurracapote en las txosnas.

20:00 Bailables en la plaza con 'Rumbo Tijuana'.

22:00 Toro de fuego en la plaza.

00:00 Orquesta 'Banda Gaudí' en la plaza.

– Pero la silla es la misma

– Sí, es la silla que se hizo hace 57 años para la primera bajada. Se cambió el asiento hace dos o tres años porque ya se había fastidiado. También tuvimos que poner cuerdas nuevas, que tiran de ellas mis hermanos y amigos, porque en 2022 se rompieron.

– ¿Y es cómoda?

– Es muy cómoda. Tú la ves y dices: 'Uf, no sé si me fiaría'. Pero de verdad que está muy bien.

– Como representante de las fiestas debe acudir a todos los actos. ¿Cuál es su favorito?

– Tengo que estar en todos menos en la verbena, que no estoy obligado, pero como es lo que me gusta, también acudo a ella. A parte de eso, la bajada del 'Brujo Txiki' me ha encantado siempre.

– ¿Qué la hace especial?

– Los críos no lo saben, pero hay más altura desde el Ayuntamiento que desde el campanario, entonces impresiona mucho. Que un niño de 10 o 12 años lo haga, es increíble. Siempre les acompaño y tengo que hablar con ellos y animarles, pero son muy valientes. También tengo la costumbre desde el primer año a invitarles a que vengan a ver de dónde hacemos la bajada oficial.

– ¿Cómo es el lugar?

– Es en el tejado de la iglesia, en un hueco que se abrió para poner el cable ahí, y tenemos que ir agachados porque nos damos con las vigas de madera. Lo ves y dices: 'Esto es tercermundista', pero a los críos les encanta verlo. Es algo especial.

– ¿Algo que eche de menos en las fiestas?

– Este año tampoco tendremos fuegos artificiales. Al estar al lado de la sierra hay mucho riesgo de incendio, pero era muy chulo porque eran 'piromusicales'. Bajaba mucha gente de Vitoria a verlos.

– ¿Qué expectativas tiene este año?

– Va a ser un poco agridulce porque hace dos meses falleció mi cuñada tras siete años luchando contra el cáncer. Le encantaban las fiestas. En alguna ocasión que se iba de vacaciones, nos llamaba el día del chupinazo y lloraba porque le daba pena no estar. La vamos a echar mucho de menos, también a un amigo de la cuadrilla que falleció en febrero. Al final hay que transmitir alegría. Tengo sensaciones encontradas. Vamos a tener ratitos malos, pero los pasaremos todos juntos.