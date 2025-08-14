El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Óscar Salgado en la bajada del 'Brujo' el año pasado. Rafa Gutiérrez
Fiestas de Nanclares de la Oca

«Lo más tradicional es la silla, que tiene 57 años y se utiliza desde la primera bajada»

Óscar Salgado Aguayo se mete en la piel del 'Brujo' un año más para dar inicio este jueves a las fiestas de Nanclares de la Oca con su curioso chupinazo

Ania Ibañez

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:11

Desde 1968, el personaje popular del 'Brujo' es el encargado de dar comienzo a las fiestas patronales de Nanclares de la Oca con su peculiar ... bajada desde la torre de la iglesia. Un acto que tomó inspiración del descenso de Celedón, de ahí que este hombre descienda ataviado con paraguas y traje de blusa, aunque decidieron llevarlo más allá y literalmente descolgar a una persona que repartiera caramelos a los vecinos durante su bajada.

