Más trabajo, es la vida

ÁNGEL RESA Lunes, 30 julio 2018

Esto nos afecta, señores. Y por las cifras que maneja el departamento de Urología del Hospital Universitario de Álava (HUA) se confirma que los hombres damos bastante guerra a nuestro entorno humano. Gastamos fama de malos enfermos -peor, al menos, que las mujeres- y no sé si el incremento de consultas e intervenciones quirúrgicas guarda relación con ello o resulta preferible hallar explicaciones a través de otra vía. Resulta mejor pensar que tantos seguimientos y ocupaciones de quirófanos en los centros de Santiago, Txagorritxu y Arrasate se debe al celo de un equipo profesional encabezado por médicos y enfermeras que, aparte de curar, previene, forma e investiga. El servicio público practica doce cirugías diarias como consecuencia del peso implacable de la lógica. Me refiero a que, además de los avances y los progresos en la especialidad, la pirámide demográfica puesta del revés hace ya tiempo aporta lo suyo. Vivimos más, buena noticia, y los achaques -como en la comedia televisiva- crecen. Más trabajo, que es la vida, si me permiten el retoque a la célebre frase de los hermanos Marx.

A los columnistas hipocondríacos no nos viene demasiado bien meter el bisturí en el teclado del ordenador para escribir sobre asuntos como este mismo. Para quienes relacionamos cualquier síntoma físico, digamos que anormal, con el más allá hablar de tumores en partes del cuerpo tan nuestras remueve todo lo movible. Lee uno esta información y se coloca, imaginariamente, los guantes prudentes de la asepsia. Al tiempo, eso sí, que renueva su fe y admiración -sobre todo- en el personal que vela por la salud de esos tipos valientes que entran en la sala con la frente alta y la mirada recta y de los que aguardamos el turno leyendo sin comprender o recitando jaculatorias. Religiosas en el caso de los creyentes y sonidos repetitivos, casi ininteligibles, musitados y machacones para quienes no aciertan a trascender esta cordillera de las risas, este valle de las lágrimas.