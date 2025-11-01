José Ángel Martínez Viguri Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:04 Comenta Compartir

Miguel Ángel Echevarría, presidente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer y otras Demencias de Álava, recibe encantado la distinción de ELCORREOa su colectivo como 'Alavés del Mes de Octubre'. Habla con sensibilidad y naturalidad de una enfermedad «cruel».

– ¿Es la suya una asociación suficientemente conocida?

– Afaraba está siguiendo su camino de visibilidad en la sociedad alavesa. Actuaciones como la gala solidaria, la marcha o mismamente esta distinción nos reafirman en el convencimiento de que vamos por el camino del conocimiento y el compromiso con las familias y los enfermos.

– ¿Con quién lo comparte?

– Este galardón es un reconocimiento más a los doce profesionales de la asociación, a sus voluntarios y más de mil socios. Podemos decir que unas 50.000 personas nos conocen a través de los distintos programas que desarrollamos.

– Cualquier estímulo es bien bien recibido.

– Todo es poco para una asociación que ayuda a las personas con alzhéimer, a las familias principalmente, para que tengan lo que merecen, una vida mejor. Es la segunda enfermedad tras el cáncer.

– ¿Sufre más el enfermo o el acompañante?

– Podemos ayudar mucho más al cuidador. Hay que darle cariño, cercanía, información... La enfermedad es cruel. El cuidador, sobre todo el familiar, está en todo momento con el enfermo.

– Cuidar al cuidador. Precisamente lo que se demanda.

– Es esencial, pero también trabajamos para que el envejecimiento esté asociado a experiencias positivas.

– ¿Tan devastadora es la demencia?

– Se pierde el habla, el movimiento, el apetito... A quien la sufre sólo le queda el oído para escuchar el amor de los cuidadores y familiares.

– Pero te miran y sonríen. ¿Qué tratan de decirte?

– Con su sonrisa te están diciendo algo, con su sonrisa más apagada te dan las gracias y te animan a seguir adelante.

– ¿Cómo se sobrelleva?

– Al cuidador le pido tres virtudes: paciencia, paciencia, paciencia, dedicación y amor.

– ¿No cunde el desánimo, la desgracia? ¿El porqué a mí?

– Un acompañante desanimado no ayuda. Uno alegre, satisfecho, es vital, sana.

– ¿Cómo es un día cualquiera?

– Son monótonos, casi iguales. Pero si las personas van a Afaraba a desarrollar alguno de los programas de estimulación que ofrecemos, ahí se sienten contentas porque están con otras, con los monitores, y reciben estímulos. Hay que salir, pasear... Algunas van al gimnasio de Zuzenak porque ahora se dice que es muy importante entrenar la fuerza, que retarda la aparición del alzhéimer.

¿Cómo se manifiesta? «El cambio de carácter, los olvidos, la agresividad... Son síntomas que ponen en alerta»

– Nadie está libre.

– Los hay que lo han sufrido con una esposa y luego, por ejemplo, con una cuñada u otro ser cercano. Algunos nos preguntan si 'esto viene de...' Nosotros decimos que es algo que está en el cerebro y que se está investigando. Por eso pedimos que haya programas, actuaciones de Sanidad para una detección precoz. Si tan buenos resultados se están obteniendo con los cribados de cánceres, por qué no hacerlo también con biomarcadores que apuntan al alzhéimer. Hoy hay medicinas para dar al enfermo cuando la demencia está en sus inicios pero no valen si está avanzada.

– ¿Y la prevención?

– Lo mismo. Tenemos un programa, el Hada, de prevención.

– ¿Cómo se detecta?

– El cambio de carácter, los olvidos... No todos los olvidos son alzhéimer, pero algunos, sí. La agresividad, el mal humor... Son síntomas que ponen en alerta.

– ¿Por qué impone? A los afectados se les mira con lástima o como apestados.

– Da miedo. Solo con nombrarla te inquieta. También cuesta hacerlo público, compartirlo.

– Cada vez vivimos más años.

– El envejecimiento en la zona rural es muy acusado. Y tanto o más, la soledad.

– Usted vivió la enfermedad en primera persona con su esposa. Tuvo un comportamiento digno y abnegado, siempre de la mano de ella o empujando su silla de ruedas por Vitoria. ¿Se siente ejemplo?

– Me sentía en deuda con ella por lo mucho y bien que me cuido antes de que sufriera alzhéimer. Devolverle lo que me dio en esos años duros que tuve de servidor público (concejal en Vitoria) fue mi gran propósito a lo largo de los trece años de su enfermedad. El cuidado a tu esposa es un compromiso de vida.

– ¿Echa de menos a Chari?

– Sí, en muchas circunstancias y momentos. Hoy es el día que ante su foto le sigo diciendo qué voy a hacer o que vengo de estar con las nietas, por ejemplo.

– ¿Su vida sin ella ha mejorado o empeorado?

– Ha empeorado aunque gracias a mi compromiso con Afaraba puedo decir que soy una persona alegre y contenta.

– ¿Ya se comprometen las instituciones lo suficiente con asociaciones como la suya?

– Las instituciones hacen esfuerzos, pero deberían mentalizarse de que esos esfuerzos también los hacen asociaciones donde no solo hay voluntarios sino igualmente profesionales, en nuestro caso doce. No merecen que se congelen las aportaciones públicas. Nuestros trabajadores tienen un convenio colectivo.