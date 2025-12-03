Trabajadores de la UPV/EHU denuncian la «dejadez intencionada» hacia la universidad pública

Los sindicatos LAB, ELA, CGT y Steilas se han concentrado este miércoles en el campus alavés de la UPV/EHU para denunciar la «infrafinanciación» de ... la Universidad pública vasca. Lo han hecho en pleno enfrentamiento entre el rector Joxerramon Bengoetxea y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en torno a la financiación de la universidad en los presupuestos de 2026.

Los trabajadores han denunciado que existe «una dejadez intencionada hacia la universidad pública que no permite hacer frente a las carencias endémicas que padece la EHU». El rector, de hecho, llegó a exigir al Gobierno vasco hasta 192 millones extra para poder hacer frente a las necesidades materiales y de personal.

En la concentración de este miércoles (enmarcada en un contexto de paros parciales que también se han convocado en el resto de campus) los sindicatos se han centrado en las reclamaciones económicas. Han denunciado que los salarios del personal docente e investigador que empieza a trabajar en la EHU «son inferiores a los salarios del profesorado novel en Secundaria y la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy evidente». En este sentido, han señalado la marcha de profesores de la universidad a colegios, institutos y centros de FP por las mejores condiciones que ofrecen.

LAB, ELA, CGT y Steilas han denunciado además «situaciones insostenibles de precariedad» del profesorado a dedicación parcial. «Siguen cobrando entre 400 y 800 euros sin tener reconocidas algunas de las actividades imprescindibles que realizan». Debido a esta situación alertan de que «cada vez se están quedando vacantes más plazas».

Infraestructuras

En cuanto a las infraestructuras, han señalado carencias por ejemplo en la Facultad de Letras donde «faltan aulas y se tienen que ir a otros sitios». También han puesto el foco en los «laboratorios desfasados» de la Escuela de Ingeniería.

En la concentración han tenido además un mensaje para el equipo rectoral, al que han pedido que «mantenga una actitud firme para conseguir la financiación necesaria para la EHU». Al Gobierno vasco le han afeado que «pone la alfombra roja a las universidades privadas promoviendo un modelo elitista de educación universitaria».