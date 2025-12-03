El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concentración este miércoles frente a la Facultad de Letras. Jesús Andrade.

Trabajadores de la UPV/EHU denuncian la «dejadez intencionada» hacia la universidad pública

Los sindicatos LAB, ELA, CGT y Steilas se han concentrado en el campus de Álava para reclamar mayor inversión y mejoras salariales

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:15

Los sindicatos LAB, ELA, CGT y Steilas se han concentrado este miércoles en el campus alavés de la UPV/EHU para denunciar la «infrafinanciación» de ... la Universidad pública vasca. Lo han hecho en pleno enfrentamiento entre el rector Joxerramon Bengoetxea y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en torno a la financiación de la universidad en los presupuestos de 2026.

