Trabajadores de la red de salud mental de Álava en la concentración de esta mañana. Rafa Gutiérrez.

Trabajadores de la red de salud mental de Álava denuncian el «desmantelamiento» que pretende el Gobierno vasco

La intención del Departamento de Salud es integrar las redes psiquiátricas dentro de las OSI, algo que los profesionales creen que tendría consecuencias «devastadoras»

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:14

La reorganización de la salud mental en la que trabaja el Gobierno vasco ha provocado el malestar de los profesionales de este ámbito en Euskadi. ... La intención del Departamento de Salud es integrar las actuales redes de salud mental de Osakidetza dentro de las OSI y esto no gusta a los trabajadores porque, entre otras cuestiones, dejarían de tener presupuestos propios y capacidad de gestión para pasar a depender totalmente de las OSIS que las absorban.

