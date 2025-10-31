Trabajadores de la red de salud mental de Álava denuncian el «desmantelamiento» que pretende el Gobierno vasco

La reorganización de la salud mental en la que trabaja el Gobierno vasco ha provocado el malestar de los profesionales de este ámbito en Euskadi. ... La intención del Departamento de Salud es integrar las actuales redes de salud mental de Osakidetza dentro de las OSI y esto no gusta a los trabajadores porque, entre otras cuestiones, dejarían de tener presupuestos propios y capacidad de gestión para pasar a depender totalmente de las OSIS que las absorban.

Desde ELA, el sindicato mayoritario en este sector, lo tachan directamente de «desmantelamiento» y aseguran que las consecuencias serían «devastadoras». Por eso se han concentrado este viernes frente a la Dirección General de Osakidetza en Vitoria en la calle Álava. Según datos ofrecidos por el sindicato 566 profesionales (sumando los interinos y eventuales) forman parte de la red de salud mental alavesa.

Una de las cuestiones que más preocupa es que si se produce la integración en la OSI se vería afectada la estabilidad laboral de muchos profesionales añadido a «una más que probable supresión de puestos de trabajo». Además «la movilidad forzosa puede fracturar equipos consolidados, fundamentales para la calidad y continuidad de la atención», advierten.

A esto se suma lo que consideran un retroceso en el modelo comunitario. «Después de muchos años desarrollando e implantando un modelo comunitario, de referencia en el Estado, se quiere desmantelar las Redes de Salud Mental y volver a un modelo hospitalo-céntrico, superado ya hace décadas, pero mucho más barato. Lo que conllevaría un grave deterioro de la asistencia a los ciudadanos», denuncian desde ELA.

Sobre la ausencia de un presupuesto específico los trabajadores señalan que «supondría una merma directa en los cuidados y tratamientos destinados a la población». La salud mental, explican, «pasaría a ser una especialidad más dentro del presupuesto del hospital general en el que se integrará y acabará en una precarización similar a la de Atención Primaria».

Los trabajadores no descartan más movilizaciones si el plan del Departamento de Salud sigue adelante. La previsión que manejaría Osakidetza es ejecutar por fases esta integración de las redes de salud mental en las OSI que ya figuró en el primer documento del Pacto de Salud. Para ello se comenzaría por Gipuzkoa ya que la estructura es de menor tamaño al estar gran parte de la prestación psiquiátrica concertada con centros privados. En Álava, a priori, la inclusión debería resultar más sencilla, al tener ya Osakidetza la atención sanitaria -salvo la mental- organizada en una única OSI. En Bizkaia, en cambio, todo apunta a que la reorganización será más complicada al tener que trocear la actual red de salud mental en tres zonas territoriales.