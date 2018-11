'Toro Salvaje' suda pero no atiza en Betoño

Casi se percibe el ambiente cargado a puro de Farias y copas de Soberano. A loción Floïd y a Varón Dandy de granel. Por poco se escuchan los silbidos y piropos, tan subidísimos de tono que hoy serían impensables -o, directamente denunciables- al salir la chica del cartel al ring y pasearse entre las cuerdas con sus muslos prietos entre asalto y asalto. La multitud rugiendo a cada gancho. La mandíbula crujir al encajar hostias como panes. Hasta llega el pestazo a linimento desde la otra esquina del cuadrilátero. Todos esos olores y sonidos los consigue evocar un cartel de esquinas amarillentas y letras de multicopista en color parduzco. 25 de noviembre de 1976, polideportivo Landázuri. 10.45 de la noche. Gran velada Internacional Amateur en homenaje a Victoriano Palacios. 4 combates entre las selecciones de Álava y Burdeos. Eran otros tiempos.

El affiche, enmarcado en un cuadrito solemne, cuelga hoy frente a máquinas de última generación, cintas de correr con pantallas led y bancos de abdominales tan sofisticados que, al utilizarlos, le deberían convalidar a uno un par de asignaturas de ingeniería aeronáutica. En el gimnasio Gasteiz Sport de Betoño suena música de radio fórmula, algo de chunta-chunta y el 'Malamente' de Rosalía. Aquí entrenan cada día cientos de personas, que sudan la camiseta en clases de spinning, que levantan hierro para engordar músculo. También, los que, cada vez más, han encontrado en el boxeo una válvula de escape perfecta para liberar adrenalina y mejorar su condición física.

A un lado del ring, el deporte maldito, el espectáculo testosterónico, refugio de canallas e inadaptados de todo pelaje. Al otro, el ejercicio equilibrado, la actividad física completa. El boxeo ha librado en los últimos tiempos un combate consigo mismo, le ha propinado un crochet certero a los prejuicios y ha dejado KO a los que lo consideraban una práctica violenta, merecidamente proscrita. Al final, ganó el boxeo.

Momento del entrenamiento, en el que se hace sombra por parejas y aficionados trabajan el equilibrio sobre dos neumáticos.

Unas 200 personas entrenan con los guantes puestos en el gimnasio Gasteiz Sport, el referente entre los muchos negocios vitorianos que en los últimos tiempos han incorporado esta disciplina - y sus derivadas, del kick boxing al full contact- entre su oferta de actividades. «Las inscripciones crecen cada año, es un deporte que está en auge», evidencia el entrenador Andoni Alonso. «Antes, sólo venían a entrenar los que querían competir, ahora la gente comprueba que es una actividad completa y se engancha rápido», abunda el preparador, laureado púgil ya retirado. Muchos de sus pupilos, la mayoría de hecho, ni siquiera se suben al ring. Pasan de hacer 'sparring'. Vamos, que no quieren ni oír hablar de zurrarse.

Son las 17.30 horas y los boxeadores aficionados empiezan a acudir a la clase. Al primer y superficial vistazo ya queda claro que poco o nada tienen que ver con ese estereotipo de tipos tatuados bautizados con salvaje apodo. Por allí no aparece nadie con hechuras de 'Tigre de Zaramaga'. Ni un 'Toro de Txagorritxu'. Hay jubilados, ingenieros, operarios de fábricas, tipos con pintas de oficinista, amas de casa... ¡niños! Todos, concentrados, se colocan las vendas en los puños desnudos y a la voz del entrenador, comienzan a calentar.

Actitud. Kenai Alonso (6 años) gasta la misma pose de campeón que su aita.

Tras los estiramientos de rigor, empiezan a dar puñetazos al aire, frente al espejo, como si la estuvieran emprendiendo con un enemigo imaginario. Andoni, el entrenador, corrige la postura de sus pupilos, con unas indicaciones -«esa espalda más recta, esos brazos más estirados»-, que recuerdan a las de una profesora en plena clase de ballet. Y algo de la hipnótica coordinación, de los gráciles movimientos de la danza hay en las piernas inquietas de los púgiles, en sus pasos, a ratos saltitos, casi coreografiados.

Llega el momento de darle al saco. Es entonces cuando todos parecen soltar a golpes sus problemas diarios. Con los guantes puestos y las frentes ya perladas de sudor, se les ve a estos LaMotta, a estos Rocky de andar por casa tan concentrados, dándole a ese enemigo inerte de piel de lona y corazón de arena con tanto ímpetu, que parecen volcar en ese fardo suspendido todas sus frustraciones, sus pequeños dramas cotidianos.

¡Pam! Esta por la hipoteca.

¡Zas! Por ese informe tan cabrón.

¡Pam! A los del taller.

¡Zas! Al cretino del jefe.

«Pero la verdad es que no piensas en nada ni en nadie, dejas la mente en blanco y eso es lo mejor de todo: después de todo el día con la cabeza a mil revoluciones, aquí consigo desconectar», resuelve Elena Sardiña, ingeniera de automoción de 28 años. Menuda, con brazos fibrosos, casi cincelados, con sus mallas y sus rasgos delicados y angulosos, no da, ni de lejos, el perfil de aquella Maggie Fitzgerald de 'Million Dollar Baby'. Ella es muy consciente. «Claro que la gente te mira raro y se sorprende cuando les dices que boxeas, todavía hay muchos prejuicios», resuelve, cogiendo resuello antes de empezar a saltar con brío a la comba.

Exhausta. La ingeniera Elena Sardiña (28 años), antes y después del entreno.

«El deporte más pacífico»

Al llegar a la jubilación, hay a quien le da por pulular de obra en obra, a otros por darle al hierro nueve y meter la pelotita en el hoyo. Él prefirió ponerse los guantes para noquear al sedentarismo. José Ramón, de 62 años, habla con el protector bucal puesto y recuerda un poco a esa escena de 'El Padrino' en la que Don Vito se coloca una monda de naranja para jugar con el pequeño Anthony.

Veterano. José Ramón (62 años) se puso los guantes al jubilarse.

Alaba las bondades de este entrenamiento, «completo, adictivo y respuetuoso». Un momento, ¿pero esta no era una disciplina violenta? «Eso es un mito. No hay deporte más pacífico», resuelve el jubilado. Porque no, esto no va tanto de pegar como de evitar que te peguen. Ellos le hacen morder la lona a los prejuicios.

«Las niñas podemos hacer cualquier cosa, hasta boxear»

Concentrada. Aysha Meneses (6 años) ha mejorado su concentración.

A cualquier crío de la EGB le repetían hasta la saciedad aquello de que la natación es el deporte más completo. Que el fútbol es para los niños y la gimnasia rítmica para las niñas. Que el judo y el karate, bien. Pero que el boxeo no es cosa de niños, que eso es para macarras tatuados que se reparten estopa en las noctámbulas retransmisiones del Canal+. Aysha Meneses tiene seis años y una mirada cándida que se transforma cuando se pone los guantes chiquititos. Lo suyo es pura actitud pugilística, casi innata. «Las niñas podemos hacer cualquier cosa, hasta boxear», resuelve la pequeña, en una frase con la contundencia de un buen crochet. «A ella le encanta venir, le relaja muchísimo, aunque, por desgracia, hay madres que te miran raro cuando les dices que llevas a tu hija pequeña a hacer boxeo», asegura Luisa, su madre. Una decena de pequeños acuden a la clase en el gimnasio Gasteiz Sport. Su mentor es Celaya, leyenda viva del boxeo por estos pagos. Entre juegos, los pequeños ganan en confianza, adquieren disciplina y trabajan el equilibrio.