«Tolerancia cero con la delincuencia en Vitoria, contundencia y policías en la calle»

La alcaldesa ha insistido este jueves en que la seguridad de los vitorianos es «una prioridad» de su Gobierno pero al mismo tiempo ha acusado ... al PP, sin mencionar sus siglas, de estar «instalado en una narrativa de inseguridad constante», de «ver al diferente como una amenaza» y de utilizar el «miedo para movilizar el voto». Dicho esto, ha reiterado que la capital alavesa, donde se registran 53 delitos al día, «es la más segura de Euskadi» pero «no nos conformamos». Y ahí es dónde ha apuntado a la 'medida estrella' de poner más efectivos en la calle, lo que incluye la creación de una nueva figura de control del tráfico: «el agente de movilidad».

Destacaba las 12 medidas presentadas recientemente por el concejal de Seguridad, el peneuvista César Fernández de Landa, una vez que firmó la paz con la plantilla de la Policía Local que se negaba a hacer refuerzos voluntarios. Dos ofertas de empleo para 50 agentes, la contratación de 20 policías interinos, la comisaría de José Erbina, nuevas cámaras de vídeovigilancia, las denuncias online y las medidas de sensibilización y prevención forman parte de la batería de acciones.

«No hay un gobierno que haya hecho tanto en tan poco tiempo. Ninguno. Eso sí, ha habido algún partido que cuando gobernó no hizo nada y ahora exige y azuza el miedo», ha zanjado. Muy pocos segundos después de decir esto, Maider Etxebarria, ha advertido que eso no quita para que el tándem PSE-PNV abogue por la «tolerancia cero con la delincuencia, contundencia, más policías en la calle y coordinación con la Ertzaintza». No permitirán, agregó, «que unos pocos ensucien la convivencia que tanto nos ha costado construir. Aquí no cabe la impunidad».

Ojo a los patinetes

Para poder poner a más efectivos en las calles, Vitoria va a crear la figura del agente del movilidad con la que se persigue liberar al Cuerpo de tareas de control de tráfico. Será «personal funcionario no policial que formaremos con el aval de la Academia de Arkaute» el que asuma las funciones regulación de la circulación en la ciudad.

Para su creación se harán ajustes en Función Pública y sus cometidos los decidirá Espacio Público, departamento del que depende Tráfico. De esta manera un número por determinar de guardias urbanos patrullará las calles de la capital para prevenir el delito con la idea de que estén más próximos a la ciudadanía.

Una de las misiones de estos policías de movilidad será la de hacer cumplir la ordenanza municipal de patinetes eléctricos, que tienen prohibido circular por aceras y zonas peatonales. «Los vecinos nos exigen más control y así será», ha indicado Maider Etxebarria.