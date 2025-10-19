El timo de meter un okupa en Sansomendi para comprar más barato

Se trata de una estafa ya extendida en otras latitudes más pobladas como Madrid o Barcelona, pero acaba de llegar a Vitoria. Hace unos meses, ... dos residentes en la capital alavesa compraron un piso «en Sansomendi por un precio muy por debajo de mercado». ¿Cómo lo lograron?

Según el entorno de esta pareja, «buscaron viviendas a la venta en barrios periféricos». Les llamó la atención una «en la zona de Paula Montal» que llevaba bastante tiempo en el mercado. «Colaron a un compinche como alquilado hasta su venta. Pagó los primeros meses y, a partir de ahí, cerró el grifo». El anuncio en las redes sociales cambió. También su precio que, por lógica, se redujo.

«Estos dos hicieron varias ofertas, todas muy por debajo del precio de mercado». Harto del inquilino ilegal, el propietario accedió a deshacerse del inmueble. Aunque el entorno de estos presuntos timadores elude dar cifras concretas, sí reconoce que «fue un chollo». Pocas semanas después lo sacaron al mercado. «Obtuvieron bastante beneficio». Se supone que se repartieron las ganancias entre los tres implicados.

«Jamas ha sido consciente»

El dueño de la casa «jamás ha sido consciente de la realidad de la operación». Por esa razón, nadie ha presentado denuncia alguna en la Ertzaintza, en la Policía Local o en el juzgado de guardia de la capital alavesa.

La oferta de domicilios ocupados es una práctica habitual en el mercado inmobiliario, aunque la demanda suele ser bastante baja debido a que «es una incógnita cuándo podrá disfrutarse de ese bien». Por poner un ejemplo, ayer había en Vitoria cinco domicilios a la venta en esa situación.

La propuesta más económica se refería a un pequeño apartamento de la calle Santo Domingo, en el Casco Viejo, por 66.000 euros. En el otro extremo aparecía una vivienda de 130 metros cuadrados en Zaramaga por 290.000 euros.