'La tierra no será poseída', una exposición que da voz a las mujeres kurdas y comunidades indígenas en el Artium El museo proyecta los últimos cinco documentales de la exposición de la artista libanesa Marwa Arsanios

Ramón Albertus Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Las guerras y sus consecuencias, los efectos del imperialismo, los movimientos extractivistas, los desalojos forzosos, la apropiación de la tierra, el consumo exacerbado de agua o la desconexión con la naturaleza. Son algunos de los temas que atraviesan la obra de la artista, investigadora y cineasta libanesa Marwa Arsanios, que desde 2017 desarrolla una serie de cinco películas bajo el título 'Who Is Afraid of Ideology?' (¿Quién teme a la ideología?). Las piezas se reúnen ahora en la exposición La tierra no será poseída, que puede verse en el museo Artium de Vitoria hasta el 12 de abril.

En su trabajo, Arsanios busca dar visibilidad a problemáticas globales desde diferentes geografías, siempre con la mirada puesta en la posibilidad de construir comunidades que no se rijan únicamente por parámetros económicos. «Coloca a las comunidades de mujeres en el centro del pensamiento feminista y ecológico», subrayó la directora del museo, Beatriz Herráez, durante la presentación de la muestra, que «da voz a colectivos que, en condiciones extremas, se organizan para imaginar un futuro común». Esas experiencias se desarrollan en lugares como el Kurdistán, el Líbano o Colombia.

El primer capítulo de 'Who Is Afraid of Ideology?' (2017-2019) muestra imágenes acompañadas de reflexiones sobre las mujeres kurdas que «se rebelan contra el patriarcado hegemónico y viven aisladas en la montaña». En una de las proyecciones se lee: «Cuanto menos conexión tenemos con la naturaleza, más probable es que todo se convierta en neoliberal». La pieza también aborda el genocidio yazidí perpetrado por el Estado Islámico.

Fotograma del primer capítulo de 'Who is afraid of ideology?' acerca de una comunidad de mujeres en el Kurdistán iraquí. Arsanios y Agustín Pérez Rubio, comisario de la muestra. 1 /

Cerca de esa proyección se exhibe un segundo episodio, rodado en el norte de Siria, que documenta la experiencia de una ciudad autogestionada únicamente por mujeres. «Es la pieza con un registro más clásico», señaló Arsanios en una visita guiada junto al comisario de la exposición, Agustín Pérez Rubio, exdirector del MUSAC y responsable del último pabellón de España en la Bienal de Venecia. «Mantiene el contacto con todas esas mujeres y pone su arte al servicio de las comunidades kurdas».

Sábado con bertsos

La exposición se completa con bocetos, telas y mapas abstractos serigrafiados relacionados con la producción de las películas, aunque está pensada, sobre todo, para que el visitante se siente frente a las proyecciones. El cuarto capítulo, rodado en una excavación privada del norte del Líbano, reúne a historiadores, abogados y activistas que debaten cómo transformar terrenos de propiedad privada en espacios comunales. Más adelante, el proyecto viaja a Colombia, donde Arsanios colabora con el grupo Semillas, que apoya a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que resisten la expansión de las grandes industrias.

«La mayoría de mis proyectos giran en torno a cómo construimos y organizamos la vida, cómo podemos establecer otra relación con la propiedad y con los demás», explica la artista, que participará este viernes, 7 de noviembre, en un encuentro abierto al público hasta completar el aforo (18.00 horas).

El sábado, los bertsolaris Uxue Alberdi, Unai Iturriaga y Sustrai Colina ofrecerán una sesión improvisada (12.00 horas) en torno a la exposición y al proyecto 'Borradores del futuro', en colaboración con la editorial Consonni. El quinto y último episodio, presentado en primicia en Vitoria, supone una vuelta de tuerca audiovisual. Introduce elementos de ficción y muestra a personas disfrazadas de animales. «Reflexiona sobre cómo determinadas identidades y pensamientos deshumanizan y animalizan a la sociedad», explica Pérez Rubio. Comenzó a rodarlo en Beirut, pero se interrumpió por los bombardeos israelíes en la zona.

El trabajo de Arsanios no ha estado exento de dificultades en los últimos años. La artista ha denunciado haber sido apartada de algunas instituciones culturales por su postura crítica con el genocidio en Gaza, así como su condición de libanesa. «Vivir en Berlín no ha sido fácil estos últimos años. Nos han expulsado de algunos espacios, pero también hay museos que han alzado la voz contra lo que ocurre en Gaza», dijo, en alusión al apoyo del Artium, coproductor de la muestra junto a la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo de Turín y la Fundació Joan Miró de Barcelona.

«Esta exposición cuestiona las estructuras de poder y demuestra el valor del arte contemporáneo como herramienta de comprensión», destacó la diputada de Cultura, Ana del Val, durante la presentación de una muestra que invita a imaginar otros mundos.