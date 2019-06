ALAVESA DE MAYO Marta Bengochea: «Las tiendas son imprescindibles para que nuestra ciudad siga viva» Marta Bengochea muestra el galardón entregado por EL CORREO. / IÑAKI ANDRÉS La expresidenta de Gasteiz On anima a «ponerse las pilas» con la especialización y las experiencias SARA LÓPEZ DE PARIZA Sábado, 22 junio 2019, 01:44

Se retira como presidenta de Gasteiz On pero no abandona la asociación, ahora dirigida por Diego Martínez de San Vicente. Marta Bengochea (Vitoria, 1980) cree que la «crisis existencial» del comercio local es algo generalizado, pero aporta posibles soluciones. Entre ellas una potente campaña de sensibilización destinada a los más jóvenes.

-Después de seis años al frente de la mayor asociación de comerciantes de la ciudad abandona la primera línea. ¿En qué situación deja a la criatura?

-Ahora mismo tenemos un comercio local que está bastante tocado. Constantemente se escuchan noticias sobre cierres. Hemos enlazado la crisis económica con el cambio en las formas de consumo y creo que ahora tenemos un tejido comercial bastante deshilachado, los barrios no tienen buena unión con el centro.

-¿Qué propone?

-Habría que trabajar en que tenemos buen producto y buenos profesionales y volver a tejer los hilos de nuestro tejido comercial. También debemos ponernos las pilas no solo con el comercio online sino con la especialización y las experiencias, que es lo que hoy en día busca un cliente cuando entra a una tienda. Y seguramente todavía nos queda algo que yo creo que es el quid de la cuestión y que hay que descubrirlo, eso que haga que sea más atractivo acudir a una tienda que utilizar un móvil.

-¿Están los vitorianos lo suficientemente concienciados con la importancia del comercio local?

-Creo que hay de todo. Sí que la gente que está de algún modo relacionada con este sector está sensibilizada. Sin embargo, mucha gente no es consciente del daño que hace comprar en Amazon en vez de consultar otras opciones. Al final, nuestros comercios pagan impuestos aquí y dan vida y luz a nuestras calles.

-Y si nos comparamos con otras urbes cercanas, ¿cuál es el diagnóstico?

-El hecho de que el comercio local, de cercanía, está sufriendo una crisis existencial es algo que pasa aquí y en cualquier ciudad. En menor escala cuando es una ciudad con menos turismo y más pequeñita. La cuestión es darle ese valor añadido para que indiscutiblemente sea mucho mejor salir a comprar que hacerlo desde casa.

-¿Es internet el mayor enemigo del pequeño comercio?

-Tampoco creo que sea eso. Como tenemos poco tiempo para comprar, puede ser una ventaja para el cliente haber consultado antes el producto online. Es una ayuda que tenemos, pero las tiendas físicas son imprescindibles para que nuestra ciudad siga viva.

-¿Cómo recuerda aquella implantación de las redes sociales en la que Gasteiz On tuvo un peso fundamental?

-Fue un auténtico 'boom' porque los comerciantes no tenían ni idea de cómo usarlas. Tenían muchas dudas sobre el contenido que publicar y ahora se han convertido en unas grandes aliadas para la mayoría.

-¿Cree sinceramente que será posible atraer a la nueva generación de nativos digitales para que consuman en las tiendas de barrio y no a través del universo digital?

-Yo lo comparo con el reciclaje. Antes nadie reciclaba, era una cosa exclusiva de los ecologistas, y ha habido una campaña de sensibilización tan potente que se ha conseguido que casi todo el mundo recicle para no cargarse el mundo. Esto es parecido, no te cargas el mundo pero te cargas tu ciudad. Así que creo que habría que hacer una campaña importante, lo que incluiría asistir a colegios o hacer visitas de los centros escolares a los comercios. Es algo que nosotros como asociación hemos intentado muchas veces pero a lo que no hemos conseguido darle forma.

Aire fresco para el centro

-Muchas veces los turistas que nos visitan los puentes se sorprenden de encontrarse las tiendas cerradas. ¿Habría que darle la vuelta a esta situación?

-Creo que si los comerciantes tuviesen beneficio abriendo los festivos no dudarían en abrir. Aun así, es un tema que no lo tengo nada claro por el tipo de ciudad que es Vitoria, ya que el turismo que tenemos no es turismo de compras. En este sentido, creo que desde las instituciones habría que enfocar una campaña para que Vitoria sea atractiva comercialmente.

-En el centro algo se mueve. Aunque se instalen grandes marcas en la manzana de San Prudencio, ¿cree que este movimiento será positivo?

-Estoy convencida de ello. Un buen tejido comercial se logra a base de un mix de todas las variantes. Va a haber más paso de gente así que todos los que están alrededor se enriquecen. Luego ya está en manos de cada uno ponerse las pilas para ser atractivo.

-Y en los barrios, ¿se ha apoyado suficiente el comercio o se ha visto algo relegado?

-Por mi experiencia puedo decir que siempre que hay un barrio activo se hacen cosas con él. Eso sí, es fundamental que los comerciantes sean activos.