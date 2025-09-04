El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La duodécima etapa de la Vuelta a España, en directo
Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez han acudido a la presentación de 'La Caza. Irati'

Silvia Alonso, Megan Montaner y Félix Gómez han acudido a la presentación de 'La Caza. Irati' Blanca Castillo

La temporada «más ambiciosa» de 'La Caza' transcurre en la selva de Irati

La cuarta entrega del thriller se estrena este jueves en el FesTVal de Vitoria

Ania Ibañez

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:21

Tras su paso por Televisión Española y Netflix, 'La Caza. Irati' aterriza en Movistar + hoy jueves con ocho episodios cargados de misterio. El FesTVal ... se ha convertido una vez más en el escenario de las novedades televisivas de la temporada, además de presentar los dos primeros episodios a las 22.00 horas. Ha sido en la presentación donde el productor Jose Manuel Lorenzo ha adelantado que esta cuarta entrega de 'La Caza' es «la más ambiciosa». «Tanto creativamente, como presupuestariamente», ha añadido, «hemos tenido la ambición de hacer las cosas todavía más grandes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad
  4. 4 Los bomberos sofocan un fuego que ha quemado un solar en Zabalgana
  5. 5

    El empleo en Aiaraldea sufre un nuevo mazazo con un ERE en Maderas de Llodio
  6. 6

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  7. 7

    Â«Oye, que has abucheado a uno del MovistarÂ»
  8. 8 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  9. 9

    Descubren a un «radicalizado al yihadismo» tras intentar robar en un comercio en Vitoria
  10. 10

    Ataca a plena luz del día a una mujer de 76 años para robarle la cadena de oro en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La temporada «más ambiciosa» de 'La Caza' transcurre en la selva de Irati