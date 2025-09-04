La temporada «más ambiciosa» de 'La Caza' transcurre en la selva de Irati

Tras su paso por Televisión Española y Netflix, 'La Caza. Irati' aterriza en Movistar + hoy jueves con ocho episodios cargados de misterio. El FesTVal ... se ha convertido una vez más en el escenario de las novedades televisivas de la temporada, además de presentar los dos primeros episodios a las 22.00 horas. Ha sido en la presentación donde el productor Jose Manuel Lorenzo ha adelantado que esta cuarta entrega de 'La Caza' es «la más ambiciosa». «Tanto creativamente, como presupuestariamente», ha añadido, «hemos tenido la ambición de hacer las cosas todavía más grandes».

La trama transcurre en la selva de Irati (Navarra), a donde se traslada un equipo de la UCO cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada. A la presentación han acudido Megan Montaner, que vuelve a meterse en la piel de Sara Campos, y Félix Gómez, que interpreta de nuevo al teniente Ernesto Selva. Se han unido al elenco Silvia Alonso en el papel de Gloria Mencía, una joven directora de la UCO, y Roger Casamajor con el personaje de Julen, uno de los «misterios» de la nueva temporada ya que este vecino del pueblo es uno de los «principales sospechosos» de la trama.

Agustín Martínez, creador de la serie, escogió la selva de Irati como escenario principal de esta temporada por su «conexión telúrica con el folclore, el pasado, las tradiciones y todo ese mundo mitológico que hay debajo de la selva». Algo que «conecta muy bien con la historia que quería contar», además de que el entorno genera «un paisaje muy espectacular y aterrador». «Tiene esa dualidad», ha puntualizado el creador, «puede ser un lugar precioso y que te da mucho miedo». Una descripción que el productor Jose Manuel Lorenzo ha unido a Vitoria. «Esta ciudad es muy ancestral y misteriosa», ha explicado, «y para mi esta temporada es la más misteriosa, así que es perfecto presentarla aquí».

Quinta temporada

Lo recóndito del set ha supuesto un problema a la hora de rodar. «Es una condición para escoger un sitio, que sea muy difícil llegar», ha bromeado Martínez, «hay que ponérselo complicado a producción». En el caso de Irati, las inclemencias del tiempo han sido el mayor impedimento. El actor Félix Gómez ha recordado una jornada de trabajo en la que «tuvimos que estar bajo la lluvia durante 10 horas en mitad del bosque». Silvia Alonso, por su parte, ha recalcado «el frío que teneís en esta zona». «Yo tirito muy fácil y estaba muy agarrotada, pero a la vez el paisaje era tan increíble que ha sido todo un lujo».

Pese a las dificultades, tanto el cast como el equipo creativo y de producción están «abiertos» a hacer una quinta temporada. El creador Agustín Martínez ha recalcado que «todavía estoy escribiendo» y que la inspiración le ha venido de la «incorporación del personaje de Mencía. «Es una incógnita que no se desvela del todo en esta temporada y da pie a seguir escribiendo esta historia», ha concluido.