El teatro se cuela en los comercios de Vitoria

Ramón Albertus Martes, 15 de abril 2025, 15:45

El escenario no tiene una forma circular. Ni es italiano ni isabelino. En el programa primaveral del festival 150 Gramos, llamado 'Dendaz Denda', que regresa a Vitoria , cualquier espacio puede convertirse en espacio teatral. El festival de piezas de pequeño formato toma de nuevo la capital alavesa con propuestas que se representarán en tiendas de ropa, floristerías y librerías. En esta edición, se suman a la iniciativa Moda María Jesús (Portal de Foronda), Muscari Floristas (calle Juntas Generales), Galerías Xara (calle Badaia), Artis Kreativa (Siervas de Jesús), Foto Prix (calle Postas), laCasilda (calle Zapatería), Librería Arlekín (Pintor Díaz de Olano) y Hipsteria! (calle Badaia).

Impulsado por las compañías locales El Mono Habitado y Pez Limbo, el arranque del certamen contará con Tercio Inclusivo y la clown Claudia Nafría, quienes presentan Normalmente o viceversa y Flow, respectivamente. La primera se plantea como una suite de «objetos comunes y relatos extraordinarios» y podrá verse en tres pases de 20 minutos (18.00, 18.35 y 19.30) en la tienda de moda del Portal de Foronda. Por su parte, Nafría -que desde 2013 produce sus propios espectáculos- desplegará su humor también en tres funciones (18.00, 18.45 y 19.30), esta vez en la floristería Muscari.

El programa, que cuenta con el patrocinio del Gobierno vasco, abarca disciplinas diversas y continuará el 23 de abril con Let me fall, de Dare To Share Collective (18.00, 18.45, 19.30, en Galerías Xara), y Deus ex Twingo, de Anodino Teatro (18.00, 18.45 y 19.30, en Artis Kreativa). El jueves 24 será el turno de La noticia, de Cuatroojos Teatro (18.00, 18.45, 19.30, en Foto Prix), y Tras el umbral, de Violeta y Péndula (en laCasilda), con 18 pases diarios tanto el jueves como el viernes. Para esta última propuesta, será necesaria invitación.

Del cierre del festival se encargan Les Bobè Bobè, con 'Dada ü Lala' (18.30, 19.30) en la tienda Hipstería!, que se trasladó hace unos meses a la calle Badaia. Por su parte, el mimo de Andrea Bastande, 'La viuda negra', se podrá ver entre las estanterías de la librería Arlekin (18.00, 18.45, 19.30).