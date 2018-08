Los taxistas de Vitoria proponen crear tarjetas monedero económicas para los jóvenes Los taxis no creen que las paradas a demanda les perjudiquen. / B.C Estos profesionales afirman que los usuarios que optan por volver a casa en taxi tras una noche de fiesta seguirán haciéndolo a pesar de las paradas 'antiacoso' JUDITH ROMERO Miércoles, 22 agosto 2018, 00:51

Se mantienen en contacto con el departamento de Igualdad de la capital alavesa y están al tanto de la instauración de las paradas bajo demanda en la línea G3. No obstante, las asociaciones de taxistas aseguran que esta forma de transporte alternativa no afecta a su negocio. «Veremos qué ocurre cuando la medida lleve tres o cuatro meses en todas las líneas, pero no hemos notado un descenso en el volumen de carreras», sostiene Juan Carlos Ruiz de Erentxun, presidente de Radio Taxi Vitoria.

Estos profesionales afirman que los usuarios que optan por volver a casa en taxi tras una noche de fiesta seguirán haciéndolo a pesar de las paradas 'antiacoso'. «Los clientes conocen el precio, saben dónde subir, que les esperamos hasta que entran al portal… Una carrera entre Parlamento y Zabalgana puede costar ocho euros», coincide Ruiz de Erentxun con Izaskun López de Sosoaga, presidenta de la Asociación Alavesa del Taxi (Alatax). Eso sí, los taxistas alaveses también barajan otras medidas para que los vitorianos puedan volver a casa de forma segura.

«A mediados de julio propusimos al Ayuntamiento la creación de una especie de bono, tarjeta o monedero destinado a viajar en taxi que puede ser especialmente útil para los jóvenes», señala Ruiz de Erentxun. De esta manera, parte del presupuesto de la noche de fiesta se reservaría a volver a casa en uno de estos vehículos en una especie de tarjeta Bat. La medida podría volver a estudiarse próximamente. «El taxi sigue siendo la forma de llegar al portal de forma segura, las paradas antiacoso no han tenido tanto éxito en otras ciudades europeas y ambos modelos pueden convivir», valora López de Sosoaga.