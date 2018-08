Los taxistas alaveses «suspenden» la huelga hasta septiembre Caravana de taxis en Vitoria. / Rafael Gutiérrez A la vuelta del verano decidirán con las nuevas reuniones entre los profesionales y el Gobierno español si mantienen el pulso o no EL CORREO Miércoles, 1 agosto 2018, 23:30

Los taxistas alaveses, al igual que el resto de asociaciones de este colectivo en el resto de España, decidiron este miércoles «suspender» la huelga hasta septiembre. Será entonces, a la vuelta del verano, cuando a la luz de nuevas reuniones entre los profesionales y el Gobierno español decidan si mantener el pulso o no.

No obstante, el paro realizado en Álava -donde se cuentan 238 licencias- ha tenido un impacto moderado desde que se inició, en la mañana del martes. Las afluencias a lugares como el aeropuerto no son masivas y el desplazamiento a otros centros de tránsito de viajeros tampoco se producen en gran número; no, en todo caso, como para causar graves problemas a usuarios.