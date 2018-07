Los taxistas alaveses deciden el lunes si secundan la huelga a nivel nacional Varios ciudadanos, en la parada de taxis de la estación de Dato. / Rafa Gutiérrez Los vizcaínos han decidido sumarse al paro de 42 horas, mientras que los guipuzcoanos votarán este domingo por la tarde EL CORREO Domingo, 29 julio 2018, 17:24

Los taxistas alaveses decidirán este lunes por la tarde si secundan, o no, la huelga convocada a nivel nacional para exigir que se limiten las licencias de vehículos con conductor -denominados VTC- como Uber y Cabify. En su caso se limitaría al martes, mientras que sus compañeros de Bizkaia han decidido este domingo secundar el llamamiento para, en su caso, parar el motor de sus vehículos durante 42 horas, desde las seis de la mañana hasta la medianoche del martes. Los profesionales guipuzcoanos, por su parte, tomarán una decisión al respecto en las próximas horas.

El motivo de la huelga, según los representantes de la Federación vasca del Taxi, es mostrar «solidaridad y apoyo a los compañeros de Barcelona» después de que en la última semana se aprobara una ordenanza municipal que facilita el servicio de Uber y Cabify al prever una licencia de VTC por cada treinta de taxi.

Además, los impulsores del paro a nivel nacional recalcan que no se movilizan contra estas plataformas sino que buscan que se respeten las competencias de cada uno en la prestación del servicio. «Que no hagan un trabajo para el que no fueron creados», reclaman. De momento, en el País Vasco no se observan situaciones similares a las de Madrid y Barcelona, aunque los representantes del sector del taxi auguran que no tardará mucho tiempo en reflejarse en la comunidad autónoma.