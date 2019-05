«La tamborrada no es una cuadrilla de blusas» Txapi acompañó ayer al txistu a los participantes en el campeonato de Álava de aurresku y baile al suelto en Estíbaliz. / IGOR MARTÍN José Mari Bastida, Txapi, su director durante 19 años echa de menos «un poco de seriedad» entre los participantes, aunque entiende que «es un acto festivo» JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ VIGURI Jueves, 2 mayo 2019, 01:33

No se jubila, solo se aparta de la tamborrada porque siente que sus piernas no siempre responden a su ajetreo. Tiene en el móvil una aplicación que desvela los pasos que da al día: más de 10.000. Seguirá tocando el txistu, enseñándolo, faltaría más, pues lo lleva haciendo 53 años, de cuando se lo quitaba a su hermano e improvisaba. De oído privilegiado, la música le viene del padre, que fue peluquero y buen violinista. Él también es buen músico y hasta mejor vitoriano.

– ¿Tiene asumido que la del 28 de abril fue su última tamborrada?

– Sí, ya dije que la dejaba y la dejo, aunque pueda echar una mano con la formación del nuevo director. Este año me he visto muy estresado y con problemas en la rodilla. He acabado ensayos cojeando y así no puedo seguir. Hay que prevenir antes que lamentar. Faltan veinte tambores y no pasa nada, pero si falta el director, ¿qué hacemos? He tenido una larguísima relación con la tamborrada y, sí, siento dejarla.

– ¿Contuvo la emoción cuando todos los instrumentos redoblaron en su honor en la Diputación?

– Pues sí. A las tres de la mañana, al final de la última retreta, se repitió el homenaje. En las fotos me he visto con los ojos vidriosos. Soy muy nervioso, pero al mismo tiempo contenido. Fue un momento fuerte. Hablan del miedo escénico. El que dice que lo tiene superado falta a la verdad. Se puede contener, pero no se cura, y eso que yo he actuado y hablado en público cantidad de veces. Siempre he tenido mucho respeto a las intervenciones ante la gente.

– ¿Nota que los años no pasan en balde, que uno tiene que saber cuándo ha llegado su momento?

– La gente no tiene que identificar la tamborrada con una persona. Es ley de vida. Si esto fuera una empresa, a los 65 me habría jubilado. (Hará 67 en septiembre). De todas formas, ya te diré el año que viene, al día siguiente, cómo me encuentro. ¡Ojo!

– Asumió el tambor mayor en 2001, justo el mismo año de la primera participación femenina con barriletes. ¿Ha sido este el gran cambio del desfile vitoriano?

– La primera gran transformación llegó con la compañía de cocineros con barriletes, que al principio de la tamborrada no existía. Supuso un cambio y un problema para el sonido por el gran número de gente. En su origen, los cocineros solo llevaban enormes cuchillos y tenedores. Recuerdo a los arcabuceros y su cañón. La presencia de las mujeres siempre me ha parecido bien. Empezaron dos y ahora son muchas. En aquella época creó cierto revuelo, aunque se magnificó demasiado por los comentarios en la prensa.

– En este tiempo, desde su puesto, ¿qué evolución ha percibido en la tamborrada?

– Tiene su carácter, nada que ver con la de Donosti. Allí lo maman y la tocan con una seriedad terrible;hasta la gente de paisano participa. La nuestra es distinta, no tiene un siglo, aunque ya lleva 44 años.

– ¿No le parece que sale demasiada gente, que a veces la marcha se descontrola y pierde esencia?

– Sí. Alguna vez se ha pensado en dividirla en dos, ¿pero cómo lo haces?¿Con dos fanfarres, seis directores...? Es mucho lío. Aunque indiscutiblemente hay mucha gente.

La marcha txiki

– Si estuviera en su mano, ¿qué haría por mejorarla?

– Siempre hay algunas cosillas pendientes. Es un acto festivo. Pero falta un poco esa seriedad a la que me refería y que la tiene Donosti. Siempre he dicho que la gente se tendría que mentalizar de que la tamborrada no es una cuadrilla de blusas.

– También se ha encargado en los últimos años de instruir a los pequeños en la marcha txiki. No hay manera de que se consolide.

– Y eso que cada vez se ha ido rebajando la edad para atraer niños, pero para mí la ideal es a partir de los 12 años. Los que salen son muy pequeñines y se cansan. No es fácil acertar. Los chavales tienen muchas actividades extraescolares y este año ha coincidido Semana Santa con San Prudencio y como es lógico las familias lo han aprovechado para disfrutar de unas verdaderas vacaciones. ¿Solución?Pues no sé. Siempre digo que si salen veinticinco sociedades en la tamborrada de los mayores, ¿no es posible que cada una aporte cinco críos? Que no haya que buscarlos, que te vengan a tocar.