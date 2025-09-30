De los talleres de los centros Bizan de Vitoria a publicar un libro de 190 relatos

Ramón Albertus Martes, 30 de septiembre 2025, 00:16 Comenta Compartir

«¿Y por qué no sacamos un libro?». Esa fue la pregunta que se hizo el grupo literario Septeto, formado en Vitoria a raíz de un taller de escritura hace dos años en los centros Bizan. La respuesta es 'Miscelánea de 190 relatos cortos ilustrados', un volumen que se presenta este jueves 2 de octubre en la sala Orisol de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria (18.30 horas).

El colectivo nació en los centros Bizan a raíz de un taller de escritura y, desde entonces, ha mantenido vivo ese interés por las letras. Cada viernes se citan en un aula del Bizan San Martín. «Es libre, sin profesor», cuentan. La dinámica: se propone un tema común y se fija un límite de 150 palabras. A partir de ahí, cada autor toma su propio rumbo.

Así han ido surgiendo las diferentes piezas en torno a títulos tan variados como 'El ascensor', 'Mi hija no me entiende', 'Desde mi ventana', 'La mujer del presidente', 'Sexo apasionado' o 'Emparedados'. «Algunos se escribían sobre emparedados y otros sobre personas emparedadas, por ejemplo. Todo da lugar a muchas interpretaciones», explica Juan Felipe Marañón, uno de los integrantes del grupo, junto a Gabriel Sánchez, Ángel Cordero, José Manuel Lazkano, Rafael Ogueta, Loli G. García, Amaya Gonzalo, Carmen Fernández, Jesús Grisaleña y Pedro Sanz.

La diversidad de voces se plasma en cada página. En torno al tema 'Carnavales', Ángel Cordero –que desarrolló su carrera periodística en EL CORREO– transporta con unas pinceladas al lector a la Barcelona del pintor Ocaña ('Ocaña brilla en la Rambla'). La escritura ha formado parte de su vida profesional, pero ahora se permite adentrarse en el terreno de la ficción. Otras firmas como Loli García, que ha publicado varios poemarios, reflexionan sobre el peso de los recuerdos y las herencias ('El abrigo negro de astracán'); y Marañón rinde su particular homenaje a los bares cargado de humor ('Beer & Alcohol Room'). Los relatos se acompañan de ilustraciones creadas con Inteligencia Artificial.

Preventa

En el prólogo, Pilar Corcuera, profesora de los cursos Idazki y una de sus mentoras, subraya que cada relato «invita a la reflexión y a la emoción», y remarca que «nunca es tarde para empezar a crear». El germen de esta aventura literaria también tiene mucho que ver con los talleres impartidos por Jabo Pizarroso, autor de 'Errekaleor' y exdirector del sello Mono Azul. «Es un guía espiritual», resuelven acerca del escritor vitoriano. En esas clases de los centros Bizan se fue cosiendo una complicidad que ha mantenido unido. «De hecho, el taller libre nació porque sospechábamos que en el siguiente sorteo de plazas no nos iba a tocar juntos en el curso».

El nombre de Septeto responde a que eran siete en sus inicios. «Ahora somos más, pero no podemos cambiar el nombre cada dos por tres». De alguna manera, la actividad de este grupo de jubilados sirve como ejemplo de que el «envejecimiento activo» que promueven los Bizan no se limita a actividades para mantenerse en buena forma física. Para adquirir el libro será necesario hacérselo saber en la presentación.