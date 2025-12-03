El talento alavés se abre camino en el mercado de cine más importante de América Latina El foro Ventana Sur acoge la presentación de los proyectos en desarrollo de Maitane Carballo, Myriam Ballesteros, Paul Urkijo e Imanol Ortiz

Un presente chispeante y un futuro aún más prometedor. El cine alavés vive una etapa marcada por la aparición de nuevos talentos y por un creciente número de rodajes en el territorio. Así lo demuestran los profesionales -desde productores hasta intérpretes, pasando por equipos de casting o vestuario- que figuran en los títulos de crédito de numerosos proyectos. Y otra prueba de ello es su presencia en mercados internacionales, que desempeñan un papel fundamental para encontrar financiación y aliados. Estos días, en Ventana Sur, el mayor mercado audiovisual de América Latina, participan hasta cuatro producciones con firmas de Álava, lo que supone que es una de las provincias españolas más representadas en esa cita que se celebra hasta el 5 de diciembre en Buenos Aires.

Uno de estos proyectos es 'La boa y el bambú', ópera prima de la vitoriana Maitane Carballo, que narra la historia de Maihu y Taquari, una pareja indígena de la etnia Awá -cuyos nombres significan 'boa' y 'bambú'- en un largometraje que combina documental y animación. Carballo, reconocida sonidista en el sector, desarrolla esta primera película con el respaldo de la productora Gariza Films ('20.000 especies de abejas'). La propuesta fue seleccionada en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

También participa Myriam Ballesteros, detrás de títulos como 'Lola & Virginia' o 'Sandra, detective de cuentos'. Presentará su proyecto de animación 'Amalur profezia', inspirado en la mitología vasca. La obra sigue a Eguzki, una adolescente con poderes mágicos que ha crecido sin su familia y es internada en un centro de reeducación.

A estos títulos se suman 'Sasia', de Imanol Ortiz (Orlok Films), una historia que gira en torno a una adolescente en el convulso País Vasco de principios de los años 90; y 'La huida', de Paul Urkijo, que ha estrenado recientemente 'Gaua' y está considerado uno de los grandes proyectos de cine fantástico a nivel nacional de los últimos años. En ese futuro proyecto aún en fase inicial cuenta con Bisonte Film y parte del atraco a un banco perpetrado por un funcionario de prisiones y un preso en tercer grado.

Cada uno de esos títulos se encuentran en una fase diferente, por lo que algunos proyectos buscan coproductores y explorar alianzas con distribuidores, plataformas o agentes de ventas potenciales. Esta presencia de producciones en Sudamérica se produce tan solo unas semanas después de que se estrenara en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en Argentina 'El mal', la última película de Juanma Bajo Ulloa, de la que no se conoce aún fecha de estreno. Registrada en diferentes localizaciones alaveses, cuenta con un reparto de primer nivel, en el que figuran Natalia Tena ('Star Wars: The Mandalorian') y Tony Dalton ('The last of us', 'Better call Saul'), entre otros.

