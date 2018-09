Suso asumirá la portavocía del PNV en Barrundia para atajar la crisis local Suso y Berriozabal, detrás con Ortuzar, serán ediles en Barrundia. / I. M. El presidente del ABB se pone al frente del grupo tras la dimisión «por una cuestión municipal» de los tres concejales que iniciaron la legislatura, asegura el líder jeltzale JUAN CARLOS BERDONCES Miércoles, 12 septiembre 2018, 02:07

El presidente del Araba buru batzar (ABB) del PNV ha decidido implicarse al máximo y en persona para atajar la crisis de su formación política en la localidad de Barrundia, donde han dimitido en bloque los tres concejales que formaban el grupo municipal -en la oposición ya que gobierna con cuatro ediles EH Bildu- y quienes figuran como suplentes en la lista no parecían decididos a tomar el relevo. Por ello, José Antonio Suso ha decidido ponerse al frente asumiendo la portavocía, desveló ayer a EL CORREO.

«Para nueve meses que quedan de legislatura no era cuestión de forzar a nadie», en alusión a esos suplentes 'indecisos', aseguraba. Junto a él, le acompañarán la actual secretaria del ABB y parlamentaria vasca, Jone Berriozabal -es también la presidenta de la ponencia de autogobierno-, y Joseba Díez Antxustegi. Entre los tres, que tomarán posesión de su acta de concejal en el próximo pleno de la Corporación de Barrundia, que ronda el millar de habitantes. «Nos repartiremos las tareas del grupo».

¿Y qué ha sucedido para que haya tenido lugar una retirada en bloque? Suso niega un problema de los ya exediles María Jesús Gómez, Julia Díaz de Mendibil y José Antonio Pérez de Arrilucea con la dirección del PNV alavés. «Cuando me trajeron la decisión que ya habían tomado, me insistieron en eso», dice. El dirigente jelzale se limita a hablar de «cuestiones municipales» en la dimisión. No hay, dice, otro motivo «oficial», ni tampoco falta de confianza hacia esas personas.

Pero alguna razón debe haber. En el municipio de La Llanada creen que en la salida de estos tres concejales, elegidos en las elecciones de 2015, han podido influir cuestiones como el Tren de Alta Velocidad (TAV) -que el PNV defiende- y su incidencia en Barrundia y la comarca, así como la gestión del agua, asuntos en los que haya podido haber discrepancias con el partido. «En absoluto», zanja Suso. Las razones «son de índole municipal», reiteró.

Conoce la localidad

El máximo dirigente del ABB reconoció que «no es habitual» una dimisión en bloque «pero el nuevo grupo ya nos hemos puesto a trabajar para sacar adelante asuntos que interesan a Barrundia y a sus vecinos». Suso, que ya fue alcalde de Arraia-Maeztu entre 1983 y 1987, vuelve así a las instituciones en un municipio que «conozco bien, sobre todo a quienes se dedican a la agricultura y el campo». No en vano, fue diputado foral de Agricultura y viceconsejero también de este departamento en el Gobierno vasco, «y en esas etapas visitábamos mucho los pueblos y por supuesto que también Barrundia y toda la comarca de La Llanada alavesa», recuerda el líder jeltzale.