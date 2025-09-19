Susana Koska presenta en Laguardia la novela 'Las consecuencias' sobre «dos Españas antagónicas e inseparables» La escritora y directora donostiarra publica un libro del que hablará este sábado en la villa de Rioja Alavesa

Ramón Albertus Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:13

Todo comenzó entre las cajas de un almacén del Museo de Amigos de Laguardia. Allí, la escritora y documentalista Susana Koska (Donostia, 1966) fue dando forma a 'Las consecuencias', una novela nacida de la curiosidad que despertaron unos archivos olvidados y de una investigación iniciada a partir de los textos de una monja ursulina. Aquella religiosa resultó ser familiar de Ángel María de Lera, novelista olvidado pese a haber ganado el Premio Planeta en 1967.

Buena parte de la trama transcurre en la villa alavesa donde reside Koska, y será allí, en la Casa Garcetas, donde presente el libro este sábado (12.00 horas, con entrada libre), acompañada por Juantxu Martínez. La editorial riojana Pepitas de Calabaza define la obra como «una historia que trenza dos Españas antagónicas que, en realidad, son inseparables». Se trata de un relato basado en hechos reales, aunque con personajes de ficción, que la editorial describe como «un apasionante libro sobre el encuentro, sobre el amor inclasificable, sobre la justicia, sobre la vida».

Pepitas de Calabaza ya ha editado otros títulos vinculados a Álava, como 'La filosofía es La Polla' ensayo de Tomás García Azkonobieta a partir de las letras del grupo punk de Evaristo Páramos, o 'Hertzainak: la confesión radical', referencia sobre la mítica banda escrita por los periodistas Elena López y Pedro Espinosa.

Entre los trabajos destacados de Koska se encuentra el documental 'Mujeres en pie de guerra', un valioso testimonio de la militancia femenina durante la Guerra Civil. También ha publicado el libro 'Tópico de cáncer' (2014) y ha impulsado diversos proyectos teatrales.