El Supremo dice ahora que los dueños de lonjas sí tienen que pagar la cota cero Trabajadores de varios gremios ultiman una obra de bajada de ascensor a cota cero. / Iosu Onandia Una nueva sentencia recupera la doctrina anterior y considera que la bajada de los ascensores no es un gasto de mantenimiento sino de accesibilidad ROSA CANCHO Viernes, 28 septiembre 2018, 01:00

El Tribunal Supremo ha emitido un nuevo fallo que acaba con la esperanza de numerosos dueños de lonjas alavesas de librarse de tener que abonar los gastos derivados de bajar un ascensor a cota cero en la comunidad a la que están adheridas. En 2016, el Alto Tribunal interpretó que si existía ya elevador en el portal y en los estatutos de la comunidad se recogía que los titulares de locales que no usaban este servicio quedaban libres de pagar por su mantenimiento o reparaciones ordinarias y extraordinarias, estos estaban exentos de abonar las obras de bajada a ras del suelo. Ahora, en un fallo emitido en junio, el titular de la Sala Primera de lo Civil recupera la doctrina anterior y matiza que las exoneraciones no afectan a este tipo de reformas al considerarlas parejas a la de la instalación de un ascensor por vez primera, ya que además de «garantizar la accesibilidad» contribuyen «a la mejora general del inmueble».

«La accesibililidad está presente tanto cuando se instala 'ex novo' el ascensor, como cuando se modifica de forma relevante para bajarlo a cota cero, y si obligado está el comunero a contribuir a los gastos de instalación, lo estará también de los destinados a completar la instalación ya existente para la eliminación de barreras arquitectónicas», se recoge en el fallo. Eso sí, matiza que se deben interpretar los gastos extraordinarios -aquellos a los que no deben hacer frente las lonjas- de manera restrictiva. No lo son los derivados de la cota cero, pero sí el cambio de cabina, la decisión de forrar todo el portal de mármol y madera o cambiar todos los buzones, explica la abogada Blanca de la Peña, de la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava.

Colectivos como el suyo han tenido que mediar en los últimos casos ante «cientos» de disputas por el pago de las costes de una bajada del ascensor a cota cero. De la Peña admite que hay casos extremos como el de la pensionista dueña de un local ya cerrado que fue en su día una tienda de ultramarinos y que de repente se encontró con que tenía que pagar 30.000 euros por una reforma de este tipo.

¿Y ahora qué? De la Peña tiene claro que hay que modificar la Ley de Propiedad Horizontal para evitar este tipo de situaciones. «Existe mucha preocupación entre los dueños de lonjas», admite. Pero esto no es posible, agrega, sin el concurso de los diferentes partidos políticos, «que son ellos los que deben presentar una propuesta de cambio en el Congreso de los Diputados». La asociación vitoriana forma parte de la Confederación de Cámaras de la Propiedad y Asociaciones de Propietarios cuyos portavoces ya han iniciado contactos con los partidos, aclara la abogada alavesa.