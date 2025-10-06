El Superior vasco condena a Laguardia a indemnizar con 31.000 euros a su exsecretario por daños morales

El conflicto judicial entre el antiguo secretario del Ayuntamiento de Laguardia da otro giro de guión. El Tribunal Superior de Justicia ha estimado este lunes ... parcialmente el recurso del antiguo funcionario municipal contra la sentencia del juzgado de Vitoria que dejaba sin pena por «acoso laboral» al Consistorio y al alcalde del municipio, Raúl García.

El juez de la capital alavesa había rechazado las peticiones del secretario, que en su momento pidió 50.000 euros por daños morales y acusó a la entidad local y al alcalde de acosarle. Ahora, sin embargo, sí se acepta parte del recurso del alto funcionario, presentado por el letrado Juan Antonio Frago, del bufete Frago&Suárez, en el Superior vasco. La magistratura autonómica destaca en su sentencia que hubo «un ambiente hostil que rebasa los simples conflictos de trabajador y empresario».

Segunda derrota judicial

Este conflicto por acoso laboral fue el segundo que el funcionario inició contra su antiguo Ayuntamiento. Antes, Lucio Castañeda, el anterior regidor de la 'capital' de Rioja Alavesa y también representante jeltzale, dimitió tras aprobar una subida salarial al alto funcionario por decreto de Alcaldía sin el respaldo del pleno. Después, el secretario general llevó la relación de puestos de trabajo (RPT) a los tribunales y ganó al Consistorio. Entonces, la cuestión se juzgó por la vía contencioso-administrativa. La Corporación rehusó recurrir el fallo en pleno.

Para cuando se estableció la retribución que había exigido el secretario general, éste ya no ocupaba el puesto en Laguardia. Se había trasladado ya a Bizkaia, donde ahora trabaja en el Consistorio de Arrigorriaga. Este Ayuntamiento vizcaíno aprobó en agosto de 2024 una subida salarial para su puesto. Laguardia, mientras, también se vio obligada a pagar varios miles de euros al hombre que ocupó su puesto técnico de mayor rango: más de 15.000 euros anuales sólo por su disponibilidad, casi 16.700 euros por un complemento específico y la diferencia de cuatro niveles en la escala salarial por otro complemento, el de destino.

Después llegó esta segunda demanda, que ahora el Superior vasco acepta parcialmente en segunda instancia. Laguardia deberá abonar 31.000 euros al exsecretario, aunque la demanda contra el alcalde a título particular se desestima. La sentencia aún no es firme, ya que cabe recurso contra ella.