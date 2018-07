Súmate, en fiestas de La Blanca también 'No es no' Manu García, Zuriñe Ortiz de Latierro, Elena Loyo, María Ascasso, Livia López y Gorka Ortiz de Urbina, con las camisetas. / Iosu Onandia EL CORREO, con el apoyo del Ayuntamiento y la Fundación Vital, regala en la tienda 4.000 camisetas por una Blanca libre de agresiones sexistas MARÍA JOSÉ PÉREZ Domingo, 29 julio 2018, 01:29

'No es no'. Todos los días del año. También en fiestas. Las excusas como el descontrol por haber bebido un poco de más no tienen cabida. Tampoco en La Blanca. 'Ez beti da ez' debe ser más que un lema de las campañas contra las agresiones sexistas. La falta de respeto es inaceptable. Así quiere transmitirlo EL CORREO que, con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria y la Fundación Vital, va a difundir el mensaje con diferentes iniciativas, como la de regalar 4.000 camisetas moradas con el símbolo de la mano y el 'No es no'.

Para que todos, mujeres y hombres, puedan estrenarla el próximo sábado en la bajada de Celedón y teñir de morado la plaza de la Virgen Blanca, como ha propuesto el Ayuntamiento, las camisetas se repartirán a partir de este lunes. Sólo hay que acercarse a la tienda de EL CORREO, en la calle Florida 18, en horario de 9 a 15 horas, lunes y martes, y de 9 a 14, de miércoles a viernes. Se distribuirá una por persona y se podrá elegir modelo -chica o chico- y talla, hasta agotar existencias.

El mensaje es compartido por los diferentes estamentos de la sociedad. Tú puedes sumarte también a la campaña como lo han hecho ya Livia López, presidenta del Araski; Elena Loyo, atleta; María Ascasso, tiradora de esgrima; Gorka Ortiz de Urbina, Celedón; y Manu García, capitán del Alavés. «Respeto», piden al unísono.

También lo reclama el Ayuntamiento. «Inundemos la ciudad de color morado para decir alto y claro que queremos vivir unas fiestas divertidas, participativas y libres. Hagámoslo de forma positiva, de forma constructiva», indica la concejala de Igualdad, Jaione Aguirre. Abunda en ello la directora de la Fundación Vital, Josune Albizu. No importa que sean fiestas, «hay que ser muy consciente de dónde están los límites. Hay que respetar al de al lado y si es una mujer, mucho más. Lo que no te gustaría que te hicieran a ti, no se lo hagas a los demás».

Visibilizar la repulsa a las agresiones es clave para caminar hacia su erradicación. «Los medios de comunicación debemos asumir la responsabilidad de transmitir mensajes y valores que favorezcan una sociedad igualitaria y justa», afirma Zuriñe Ortiz de Latierro, directora de EL CORREO en Álava. «No bajemos la guardia. Estamos ante una prioridad y una urgencia que no podemos eludir».

La tarea es de todos. Así lo entienden también los comercios y locales hosteleros adheridos a Gasteiz On, que difundirán la campaña de rechazo a las actitudes machistas. 'No es no'.