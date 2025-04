«El sueño es tan importante como el ejercicio o la alimentación y no lo cuidamos tanto»

La doctora Ainhoa Álvarez Ruiz de Larrinaga, neurofisióloga clínica de la Unidad del Sueño de la OSI Araba e investigadora del Instituto Bioaraba, ha sido ... nombrada nueva presidenta de la Sociedad Española de Sueño (SES). Asume el cargo con «ilusión» tras varios años como miembro de este organismo nacional y lo hace en sustitución de Milagros Merino, un traspaso que se efectuó la semana pasada durante la reunión anual de la SES celebrada en Santiago de Compostela.

La nueva presidenta define este paso como un «reto» en su trayectoria profesional, algo que asume «con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar». «Llego con ganas de hacer cosas nuevas pero también me parece importante poner en valor y continuar con la línea de trabajo que se ha seguido estos últimos años. Espero mantener el importante impulso alcanzado tanto a nivel de número de miembros como en lo referente a la producción investigadora», traslada. La SES cuenta actualmente con cerca de 1.000 miembros. «Uno de mis propósitos es atraer a los jóvenes y fomentar el trabajo en equipo».

No son sus únicos objetivos en esta nueva etapa. Y es que uno de los principales retos es trabajar para concienciar tanto a la sociedad como a las instituciones sobre la importancia del sueño, algo que considera «fundamental». «Es muy importante que el sueño se priorice en las políticas de salud pública, en la investigación, en la educación y en los hábitos cotidianos», traslada la doctora. En este sentido, cree que todavía queda mucho camino por recorrer. «Junto con el ejercicio y una buena alimentación es algo que influye muchísimo en la salud de las personas y no lo tenemos tan en cuenta. Hoy en día no existe esa cultura y no cuidamos tanto el sueño como las otras dos patas», subraya.

De hecho, Álvarez advierte del aumento preocupante de problemas vinculados a un mal descanso como el insomnio. «En los últimos 20 años el insomnio crónico se ha duplicado hasta afectar al 14% de la población», sostiene. En este punto hace un llamamiento a repensar el estilo de vida actual. «Cómo vivimos es algo que impacta directamente en nuestra forma de dormir. Quizás convendría parar y pensar qué estamos haciendo mal como sociedad para alcanzar estas cifras».

Estudios reglados

Otro de sus objetivos como presidenta de la SES pasa por la consecución de la ansiada área de capacitación específica (ACE) para la medicina del sueño. Es decir, que se regulen desde el Ministerio de Universidades los estudios de especialización en este área. «En las Universidades, el sueño como tal es algo que se estudia bastante poco. Que sea algo reglado nos daría un soporte institucional además de aportarnos seguridad, profesionalización, calidad y una mejor atención a uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta el sistema sanitario en la actualidad».

Con este cambio, la doctora de la OSI Araba presidirá una junta compuesta únicamente por mujeres. Es algo que, a su juicio, «refleja una realidad incuestionable de la medicina actual: la mayoría somos mujeres. Es momento de visibilidad, avanzar y liberar desde esa perspectiva». También «brinda una oportunidad para visibilizar los trastornos del sueño en las mujeres y concienciar sobre la importancia de incluirlas adecuadamente en la investigación».