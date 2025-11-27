El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nos subimos a la noria: así se ve Vitoria desde esta atracción navideña
La gran rueda, que se estrena este viernes, parará en cada viaje en lo alto para disfrutar de la estampa de la ciudad

Elena Jiménez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:17

Iluminación por doquier y una noria de 30 metros de altura. En apenas 24 horas, Vitoria encenderá su Navidad con estos ingredientes como principales atractivos para locales y turistas. Así que antes de que la capital alavesa se convierta con todos estos adornos en una auténtica postal de cuento, EL CORREO ha querido probar la gran novedad de estas fechas, esa atracción que se instaló este fin de semana en el 'salón de estar' de la ciudad, la plaza de la Virgen Blanca.

El viaje, al que cualquier vitoriano podrá acceder desde este viernes, tiene un coste de 5 euros y una duración de 6 minutos. No hay velocidad porque lo importante es disfrutar de las vistas. Y para hacer la mejor foto desde las alturas y quedarse con el 'souvenir' más apreciado, los operarios que manejan la atracción, de la firma sevillana Berral Atracciones, paran la máquina en lo más alto. Desde allí es fácil apreciar el mirador de la Cuesta de San Vicente, la Catedral Nueva, la iglesia de San Pedro y tener una bonita panorámica de los Montes de Vitoria.

Las cabinas, completamente accesibles, tienen hilo musical y son completamente cerradas, lo que hacen que se conviertan en un refugio en los días más gélidos. Este viernes abrirá desde las 18.30 horas hasta las 23.00 horas y durante el fin de semana funcionará de forma ininterrumpida entre las 11.00 y las 23.00 (el sábado) y hasta las 22.00 horas (el domingo).

