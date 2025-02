La sonrisa poética de Srta. Escarlata Este es el vídeo de la banda vitoriana 'Porque tú me quieres... ¿no?', publicado al no poder tocar en el festival Poetas en Mayo, en el que participa el escritor y vocalista David de Sande

Natxo Artundo Viernes, 8 de mayo 2020, 11:40 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

No cabe la menor duda de que algo así le da vida a un grupo: a principios del pasado mes de febrero, Srta. Escarlata lograba ser la única banda que reventaba con temas propios el aforo de la sala Urban Rock Concept. La formación alavesa presentaba en concierto su primer disco, editado tras 18 años de existencia del proyecto musical. «Estamos muy agradecidos». Pero, claro, con esas pilas bien cargadas y las lógicas buenas perspectivas de actuaciones se cumplió la segunda parte del título del álbum, 'Vida y zozobra'. Y llegó la pandemia, con todas las consecuentes suspensiones de bolos y el obligado parón confinado.

Pero incluso de ahí el quinteto ha querido sacar alguna chispa que otra. Y hoy mismo publica en Internet un vídeo de su canción 'Pero tú me quieres... ¿no?', salpimentado con toques de ironía, comicidad y hasta autoparodia. Además, con muchos detalles y sorpresas. «Esto nos ha pillado a todos en bragas, porque aunque ideas no nos faltan, en esta coyuntura estamos muy limitados de medios. Estamos metidos en casa y en el local tienes los instrumentos o un ordenador ya preparado para este tipo de edición, de sonido y vídeo, aunque no sea el copón de la baraja», matiza De Sande, encargado de hacer sonar guitarra, coros y voz solista. Lo mismo que Eriz Guerra, quien también pulsa las teclas. La guitarra de Javier Bajos, el bajo de Igor Alzola y la batería de Jon Gebara redondean el reparto sonoro y personal de esta producción audiovisual, incluidas imágenes «del padre de un amigo y de Xabi Vitoria», del concierto del grupo. «Esto profesionalizaba, por así decirlo, los planos grabados en casa».

«Una caricatura»

«Lo hemos hecho muy casero, no es un videoclip ganador, pero sí algo divertido, sobre todo. Tenemos canciones más reflexivas, pero queríamos hacer más llevadero el confinamiento a la gente», indica el también poeta David, mientras expone que la razón de sacarlo hoy a la luz es que no podrán tocar en el festival Poetas en Mayo, donde De Sande recitará, hará una 'videoperformance' o escribirá su 'pagina de cristal'.

¿Y el tema? «Es una caricatura. Está bien que se fijen en las letras, pero no hay que confundir. Si un director de cine o escritor trata de un asesino, no quiere decir que lo sea. Habla del típico bragazas, pero que tiene buen corazón, ahora que estamos juntos las 24 horas». Hasta paseando... ¿no?