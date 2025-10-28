'Sombras por supuesto', el thriller «bizarro» que aterriza en el teatro Félix Petite La compañía argentina de la directora Romina Paula estrena este miércoles en Vitoria, y por primera vez en Euskadi, esta pieza teatral inspirada en el universo del cineasta alemán Fassbinder

La puesta en escena original de la obra de teatro 'Sombras por supuesto', que aterriza este miércoles en Vitoria y se estrena por primera vez en Euskadi, se desarrolla en «cuatro frentes». Los escenarios de los que dispone en Argentina la compañía 'El Silencio', que dirige la destacada dramaturga Romina Paula, ofrecen a la narración un formato trescientos sesenta grados. Sin embargo, mañana, miércoles, a las 19.30 horas, en el teatro Félix Petite (entradas disponibles desde 9 euros) los intérpretes, que se han reunido después de diez años, sólo dispondrán de uno y «eso cambia el modo de representar esta historia».

Esa «flexibilidad» con la que se acerca este grupo a la capital alavesa ha sido una de las claves que ha aportado este martes Paula sobre el desarrollo de este texto junto a su elenco de actores formado por Esteban Bibliardi, Susana Pampin, Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Walter Jakob. Respecto al contenido narrativo, la directora ha presentado la función como un «comidrama», algo en lo que ha coincidido la responsable de la red municipal de teatros, Marta Monfort, al señalar que «esa comedia es una forma de despistar al público para luego sacudirlo».

El punto de partida del que nace esta historia es aparentemente sencillo: dos policías, un hombre y una mujer, invaden por sorpresa el hogar de una pareja que hace tiempo que dan por desaparecido a su hijo.

A partir de ahí, el relato, con tintes de thriller, desenreda conversaciones entre los personajes que sirven a la autora para tocar temas como el hiperconsumismo, la represión policial, la homofobia y el acoso escolar.

Reflexiones que, a su vez, se desarrollan en una atmósfera que se inspira en el cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder. En este sentido, Paula ha mencionado su filme 'La tercera generación' (1979) para explicar la selección de todos esos «viejos objetos» que acompañarán durante 60 minutos a los actores a crear un universo del todo «bizarro».