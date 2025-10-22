Ander Carazo Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:58 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

La historia más reciente de Álava está protagonizada por continuas transformaciones y un aprendizaje colectivo. En los años cincuenta, un territorio predominantemente agrícola se convirtió en industrial y en los noventa tuvo que reinventarse por la crisis del sector. Una capacidad para afrontar retos a la que está teniendo que volver a recurrir en el presente, aunque ahora no sólo le toca diversificar su economía. El diputado general, Ramiro González, subrayó este miércoles en el museo Artium que el futuro de la provincia dependerá de qué manera se aborda el desafío para mantener una industria competitiva y descarbonizada; el reto demográfico que implica el cuidado de una población cada vez más envejecida, y todo ello manteniendo la vida en la zona rural. Con semejantes metas en el horizonte, la Diputación celebró el foro 'Territorio de Oportunidades', en donde reunió a más de 200 referentes institucionales, empresariales, culturales y sociales de la provincia.

«Hoy no sólo hay que fabricar y producir, sino conseguir aprender de forma rápida, constante y cambiante. Álava tendrá un futuro próspero si es capaz de aprovechar la inteligencia de las personas y las organizaciones para aprender y generar nuevos conocimientos», afirmó el máximo dirigente foral.

Sobre cómo convertir esos retos en oportunidades hablaron Guillermo de Aranzabal (Grupo La Rioja Alta), Laura Ruiz de Galarreta (Ikea), Joseba Zalakain (SIIS), Beatriz Herráez (directora del museo) y Javier Fernández de Retana (Herdit) tras una ponencia de Javier Martínez Aldanondo. Este consideró que el mundo vive un «cambio de época», ya que los conocimientos han dejado de depender exclusivamente de la biología como consecuencia de los avances tecnológicos. «La verdadera ventaja competitiva en la era de la inteligencia artificial no reside en el conocimiento acumulado, sino en la capacidad de aprender de forma rápida, constante y colectiva», argumentó.

Fernández de Retana reconoció que la inteligencia artificial debe apreciarse como una oportunidad en un momento con grandes dificultades demográficas y una enorme incertidumbre global. «No se nos puede olvidar que al final tiene que cuadrar la cuenta», recalcó a la vez que consideró que no hay que perder tiempo para hacer frente a los cambios. Entre ellos destacó la necesidad de retener el talento y de avanzar hacia una autosuficiencia energética. «Las instituciones tienen que trabajar para facilitar los procesos, pero la sociedad también tiene que aprender a hacer frente a esos cambios», añadió.

«Un cambio muy rápido»

De Aranzabal y Ruiz de Galarreta coincidieron sobre la necesidad de aprender todos los días para seguir siendo «relevantes» como territorio siendo «flexibles». «El cambio está siendo muy rápido. Estamos en un momento de crisis, pero tenemos que observarlo como una oportunidad para salir más fuertes», señaló la responsable de Relaciones Internacionales del gigante sueco, mientras que el director general del Grupo La Rioja Alta puso el foco en los problemas que genera el absentismo porque «no puede ser que te hagas daño en un hombro y tengas cinco meses de espera».

Desde una perspectiva más social, Zalakain avisó sobre el reto demográfico al que se enfrenta nuestra sociedad con familias más pequeñas y que cada vez viven más lejos, lo que está revolucionando la forma de relacionarnos, y eso tendrá sus efecto sobre cómo se plantean los servicios sociales en el futuro. Herráez, por su parte, planteó la necesidad de «readaptarse» para la transmisión del conocimiento manteniendo la cohesión social. «Nos toca aprender a aprender», consideró.