Sólo una empresa se presenta para construir las sedes del campus del vino en Vitoria y Laguardia

Tan sólo una empresa opta a construir las dos sedes del futuro 'campus del vino' en Álava. La constructora guipuzcoana Amenabar será la encargada ... de materializar por catorce millones de euros -IVA no incluido- el diseño presentado por el prestigioso estudio portugués de arquitectura Carvalho Araújo para el oficialmente denominado EDA Drinks & Wine en Vitoria y Laguardia, según ha podido saber EL CORREO. Se trata de la misma empresa que levantó la sede original del Basque Culinary Center (BCC), que es el 'alma matter' del proyecto que ahora se quiere desarrollar en Álava. Ahora habrá que esperar, al menos, hasta mediados de enero para firmar el contrato con la constructora que finalmente se elija.

Eso provocará inevitablemente un retraso en el inicio de las obras en la villa de Rioja Alavesa porque, según el último plazo que se habían marcado las instituciones, se esperaba que los trabajos arrancasen antes de final de año. Un asunto bien distinto es el proyecto para la 'Green Capital', ya que todavía habrá que esperar a que el Pleno del Ayuntamiento apruebe de manera definitiva el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) para que la parcela situada junto a la estación de autobuses de Lakua pueda aprovecharse para levantar el centro formativo. El documento municipal está pendiente de un informe de la Dirección General de Aviación Civil y, por eso, no se ha fijado una fecha aproximada de aprobación.

La rama vitivinícola del Basque Culinary pretendía cerrar el plazo de presentación de ofertas hace una semana, pero hubo múltiples problemas para completar el registro. «Incidencias, tanto técnicas como procedimentales, que han tenido un impacto significativo en el desarrollo del expediente, obligando a adoptar medidas excepcionales para garantizar la concurrencia y la transparencia del proceso», alega el director del BCC, Joxe Mari Aizega, para justificar el retraso en la adjudicación.

Los proyectos de Laguardia y Vitoria deberán ejecutarse en un plazo de 17 meses con el objetivo de que las aulas estén listas a tiempo para el inicio del curso 2027-28. Una fecha ciertamente ambiciosa que obligará a pisar el acelerador tanto en la tramitación aún pendiente como en la construcción.

El edificio de Vitoria se ubicará entre la sede central del Gobierno vasco y la estación de autobuses. La formación que allí se imparta se centrará más en el ámbito de las bebidas destiladas, fermentadas y bajas en alcohol, así como a la cerveza. En sus 4.000 metros habrá dos salas de análisis sensorial, cuatro laboratorios (cromatografía, física y química y microbiología), cocho talleres y un auditorio. Se destinará casi 900 metros cuadrados para prácticas.

En Laguardia se ha elegido una parcela contigua a la Casa del Vino, es decir, el servicio de Viticultura y Enología de la Diputación. Allí, el vino será el protagonista absoluto de la educación que se impartirá en sus clases. Con 2.500 metros cuadrados, estará más enfocado al sector del vino y el emprendimiento. Contará con una incubadora de 'startups'. Habrá una sala de análisis sensorial, dos laboratorios (de microbiología y física y química, respectivamente), cuatro talleres y un auditorio. Su planta piloto, de más de 700 metros, estará dedicada a la vinificación con áreas de fermentación y envejecimiento.

Una de las características de este campus es que estará «abierto a la ciudadanía», según sus impulsores. En ese marco, EDA dispondrá de un 'drinks bar' en la capital alavesa y un 'wine bar' en Laguardia. Se trata de dos áreas experimentales que funcionarán siguiendo el esquema de espacios de aprendizaje de Basque Culinary Center. Ambos espacios servirán como lugares de práctica para los estudiantes, así como de testeo de tecnología y soluciones abiertas para los emprendedores.