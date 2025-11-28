El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sólo una empresa se presenta para construir las sedes del campus del vino en Vitoria y Laguardia

La empresa Amenabar ha sido la única que ha cumplido con los requisitos para asumir el contrato que no se formalizará hasta mediados de enero

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:19

Tan sólo una empresa opta a construir las dos sedes del futuro 'campus del vino' en Álava. La constructora guipuzcoana Amenabar será la encargada ... de materializar por catorce millones de euros -IVA no incluido- el diseño presentado por el prestigioso estudio portugués de arquitectura Carvalho Araújo para el oficialmente denominado EDA Drinks & Wine en Vitoria y Laguardia, según ha podido saber EL CORREO. Se trata de la misma empresa que levantó la sede original del Basque Culinary Center (BCC), que es el 'alma matter' del proyecto que ahora se quiere desarrollar en Álava. Ahora habrá que esperar, al menos, hasta mediados de enero para firmar el contrato con la constructora que finalmente se elija.

